Organizadores del Axe Ceremonia no tiene pensado cancelar el festival

El Festival Axe Ceremonia vuelve a pronunciarse para reiterar que, luego del accidente que acabó con la vida de los fotoperiodistas Berenice Giles Rivera y Miguel Ángel Rojas Hernández, se ha mantenido al tanto de la familia de los fallecidos, aunque lo que más está llamando la atención es que, en su comunicado, indican que no tienen planes de dar por terminado con el festival, lo que ha generado molestias, en aquellos que piensan que no debería volver a organizarse, pues no sería la primera vez que ocurre un accidente, mientras que se lleva a cabo.

El incidente tuvo lugar alrededor de las 17:00 horas, cuando una estructura metálica, la cual había sido instalada como una referencia visual para las y los asistentes y un punto de reunión denominado como "seguro", se cayó por la fuerza del viento.

Berenice y Miguel, ambos fotógrafos de "Mr. Indie", un portal de internet especializado en música, se encontraban muy cerca de la estructura, que colapsó encima de ellos.

De acuerdo con los reportes que se han hecho hasta ahora, los jóvenes de 28 y 26 años, respectivamente, sufrieron heridas craneoencefálicas y múltiples fracturas que habrían acabado sus vidas casi automáticamente, en ese hecho estriban todas las críticas y desaprobación que Axe Ceremonia ha generado.

Esto debido a que, durante la tarde, el festival afirmaba que paramédicos habían trasladado a los jóvenes, aún con vida, para ser puestos bajo en observación, sin embargo, las autoridades afirman que cuando Berenice y Miguel llegaron a las instalaciones del Hospital General Rubén Leñero, ya no contaban con signos vitales, por lo que los doctores ya no pudieron hacer nada al respecto.

Y aunque el festival ya había enviado un mensaje que, además de extender sus condolencias, informaba que el segundo día de actividades sería suspendido, esta mañana se ha vuelto a pronunciar, para precisar que sí ha estado en comunicación de los finados.

"Los organizadores del Festival Ceremonia 2025 queremos expresar nuestro más profundo pesar por el trágico fallecimiento de Citlali Berenice Giles Rivera y Miguel Ángel Rojas Hernández, quienes perdieron la vida en el trágico accidente del sábado".

Aclaró que, desde un principio, se ha hecho presente para expresar su apoyo y solidaridad con las familias de Berenice y Miguel:

"Desde el primer instante, hemos estado a lado de sus familias, brindándoles todo el apoyo y acompañamiento que hemos podido ofrecer en estos momentos tan difíciles, queremos reiterar nuestro compromiso de estar presentes para ellos, no sólo hoy, sino en cada paso del camino que tenga que recorrer en este doloroso proceso".

Lo que más llamó la atención es que, entre otras palabras, los organizadores dejaron entrever que, su labor inmediato, será la de cerciorarse de que, en futuras condiciones, provean a sus asistentes de la seguridad que merecen, lo que ha generado reacciones diversas, pues hay quienes creen que el Axe Ceremonia tendría que ser cancelado, ya que en 2023, y en otras ediciones pasadas, también tuvieron problemas con otra estructura.

"Este lamentable suceso nos entristece profundamente como comunidad y nos compromete aún más a revisar y fortalecer nuestros protocolos de protección civil y seguridad, con el fin que algo así vuelva a ocurrir".

Los comentarios en esta publicación fueron desactivados, como ha ocurrido con otros post recientes, sin embargo, usuarios se han dado a la tarea de buscar otras publicaciones donde aún sea posible comentar las fotografías para quejarse y mostrar su inconformidad e indignación.

"(...) Se les cae una mierd* de decoración y fallecen dos personas en el acto y siguen con su festival. hasta que acabe, menos mal ya lo cancelaron hoy, ojalá nunca más se haga otro Ceremonia".

"Cuando vino Björk se notaba que el ceremonia era inseguro, cuando se cayó parte de un escenario... ¿lo recuerdan?".

"Ceremonia se vendía como un espacio seguro, alternativo, progresivo, Lo que vimos fue un sistema que prefiere mantener el espectáculo a admitir su responsabilidad, Si no puedes cuidar a tu audiencia, no tienes ningún derecho a hablar de comunidad, hoy se necesita memoria y que dejen de romantizar festivales que no saben proteger a su gente".

"Ojalá nunca vuelvan a hacer otra edición".