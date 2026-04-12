MUERE JOHN NOLAN ACTOR DE "BATMAN"
El actor británico John Nolan, reconocido por sus apariciones en el universo de "Batman" y en la serie "Person of Interest", falleció a los 87 años, de acuerdo con reportes del Stratford-Upon-Avon Herald. Con una sólida trayectoria en teatro y televisión, Nolan también formó parte de la Royal Shakespeare Company y del National Theatre, dos de las instituciones escénicas más prestigiosas del Reino Unido.
Originario de Londres, inició su carrera con una formación clásica y pasó por la Royal Shakespeare Company antes de dar el salto a la televisión, donde protagonizó la miniserie de la BBC "Daniel Deronda" (1970), adaptación de la novela de George Eliot. A lo largo de su carrera alternó entre el escenario y la pantalla, consolidándose como un actor de carácter con presencia constante en producciones británicas.
no te pierdas estas noticias
Eiza González revela diagnóstico de tres enfermedades crónicas
El Universal
El cuidado físico y mental es clave para Eiza González en el manejo de sus padecimientos.
Taylor Swift recibirá sorpresa en boda con Travis Kelce
El Universal
Las damas de honor preparan un video que repasa la relación de Swift y Kelce.
Diego Boneta confirma ruptura con Renata Notni tras cinco años
El Universal
El actor asegura que fue una decisión mutua y que la relación terminó en buenos términos