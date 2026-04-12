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MUERE JOHN NOLAN ACTOR DE "BATMAN"

Por El Universal

Abril 12, 2026 03:00 a.m.
A
MUERE JOHN NOLAN ACTOR DE "BATMAN"

El actor británico John Nolan, reconocido por sus apariciones en el universo de "Batman" y en la serie "Person of Interest", falleció a los 87 años, de acuerdo con reportes del Stratford-Upon-Avon Herald. Con una sólida trayectoria en teatro y televisión, Nolan también formó parte de la Royal Shakespeare Company y del National Theatre, dos de las instituciones escénicas más prestigiosas del Reino Unido.

Originario de Londres, inició su carrera con una formación clásica y pasó por la Royal Shakespeare Company antes de dar el salto a la televisión, donde protagonizó la miniserie de la BBC "Daniel Deronda" (1970), adaptación de la novela de George Eliot. A lo largo de su carrera alternó entre el escenario y la pantalla, consolidándose como un actor de carácter con presencia constante en producciones británicas. 

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