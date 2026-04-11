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Actores de Malcolm el de en medio visitarán México

Christopher Masterson y Justin Berfield estarán en la DesertCon 2026 en Monterrey con firmas, fotos y conferencias

Por El Universal

Abril 11, 2026 02:33 p.m.
A
Actores de Malcolm el de en medio visitarán México

La familia Wilkerson, de "Malcolm el de en medio", una de las series más populares de los años 2000, ha despertado nostalgia entre los fans tras el estreno de los capítulos revival "Life's Still Unfair".

En este contexto, los seguidores mexicanos podrán reencontrarse con los personajes de Francis y Reese.

Los actores Christopher Masterson (Francis) y Justin Berfield (Reese) visitarán el país el próximo 19 de abril como invitados internacionales de la DesertCon 2026.

El evento de cultura pop, anime, cómics y videojuegos se realizará en Monterrey, Nuevo León, en el Centro de Convenciones Pabellón M los días 18 y 19 de abril.

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Pero, la participación de los actores será el segundo día del evento.

Habrá acceso a sesiones de fotografías, firmas de autógrafos y distintos paquetes con costos que van desde los mil 199 hasta los 3 mil 499 pesos, además del acceso general y el boleto dorado, que incluye prioridad en filas con invitados.

El acceso general tiene un costo de 278.83 pesos (más cargos por servicio), mientras que el boleto dorado cuesta mil 77.89 pesos (más cargos por servicio).

Los boletos están disponibles en Boletópolis.

De acuerdo con la página oficial, el itinerario de los actores será el siguiente:

Christopher Masterson (Francis):

Fotos hermanos Wilkerson: 11:00 a 12:00 horas

Autógrafos: 12:00 a 14:00 horas

Fotos profesionales: 15:00 a 17:00 horas

Selfies: 17:00 a 18:00 horas

Conferencia: 19:00 a 20:00 horas

Justin Berfield (Reese):

Fotos profesionales: 12:00 a 14:00 horas

Autógrafos: 15:00 a 17:00 horas

El resto de actividades mantiene el mismo esquema horario.

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