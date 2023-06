Muere la actriz española Carmen Sevilla

MADRID. - La actriz, cantante y presentadora de televisión Carmen Sevilla, uno de los rostros más populares y queridos del cine y la televisión en España, ha muerto ayer en Madrid a los 92 años, según ha informado a EFE su hijo, Augusto Algueró.

Carmen Sevilla, nacida el 16 de octubre de 1930 en Sevilla, padecía alzheimer desde 2009 y debido a su muy deteriorada salud fue ingresada en una residencia de Aravaca (Madrid) en marzo de 2015. El pasado domingo fue trasladada a un hospital, donde ha fallecido.

Hasta el momento no ha trascendido ningún detalle de cómo será despedida la actriz. La simpatía de Carmen Sevilla le hacía merecedora del cariño de compañeros de profesión y de una legión de admiradores de generaciones muy diferentes que han reaccionado en las redes sociales con grandes muestras de cariño al conocer su fallecimiento.

Una de las reacciones más sentidas ha sido la de Lolita, hija de Lola Flores, una de las grandes amigas de Carmen Sevilla, que además era la madrina de su hermana Rosario.

"Te has ido, en silencio, tengo que agradecerte tantas cosas Carmen, desde que era una niña, me descubriste América y estuviste a nuestro lado, a mi lado en los momentos más difíciles y más bonitos de mi vida, ya te echaba de menos hace tiempo, pero ahora sé que te has ido y un palo muy grande, siempre fuiste de mi familia así lo decía mi madre tu amiga del alma, ahora ya estaréis juntas de nuevo", ha señalado Lolita en su Instagram.

También ha destacado que una estrella como la de Carmen Sevilla "es muy difícil que se apague". "Te quiero y te querré", ha agregado Lolita, que ha mandado un fuerte abrazo a Augusto Algueró por la pérdida de su madre, una mujer "única e irrepetible".

En su cuenta de Twitter el ministro de Cultura, Miquel Iceta, ha publicado un breve mensaje breve: "Descanse en paz. Perdemos a una gran artista irrepetible".