Muere músico de The Cure

Perry Bamonte, músico de la banda británica The Cure, falleció este viernes a los 65 años de edad, según informó la banda a través de un comunicado en su sitio web oficial.

"Con enorme tristeza confirmamos el fallecimiento de nuestro gran amigo y compañero de banda Perry Bamonte, quien falleció tras una breve enfermedad en su casa durante las fiestas de Navidad", señala la publicación.

El multiinstrumentista nació en Londres en 1960 que comenzó su carrera musical como bajista a los 19 años sumándose con el baterista Paul Langwith al dúo de guitarras de The Plan, que integraban Robert Marlow y Vince Clarke (futuro miembro de Depeche Mode, Yazoo y Erasure).

Antes de incorporarse oficialmente a The Cure, Bamonte fue asistente personal y técnico de guitarra de Robert Smith, cantante y líder, durante la gira de 1984.

