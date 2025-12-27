logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Navidad en Venezuela, alpinismo y más fotos destacadas

Fotogalería

Navidad en Venezuela, alpinismo y más fotos destacadas

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Muere músico de The Cure

Por EFE

Diciembre 27, 2025 03:00 a.m.
A
Muere músico de The Cure

Perry Bamonte, músico de la banda británica The Cure, falleció este viernes a los 65 años de edad, según informó la banda a través de un comunicado en su sitio web oficial.

"Con enorme tristeza confirmamos el fallecimiento de nuestro gran amigo y compañero de banda Perry Bamonte, quien falleció tras una breve enfermedad en su casa durante las fiestas de Navidad", señala la publicación. 

El multiinstrumentista nació en Londres en 1960 que comenzó su carrera musical como bajista a los 19 años sumándose con el baterista Paul Langwith al dúo de guitarras de The Plan, que integraban Robert Marlow y Vince Clarke (futuro miembro de Depeche Mode, Yazoo y Erasure).

Antes de incorporarse oficialmente a The Cure, Bamonte fue asistente personal y técnico de guitarra de Robert Smith, cantante y líder, durante la gira de 1984.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Cazzu estrena casa en medio del pleito legal con Christian Nodal
Cazzu estrena casa en medio del pleito legal con Christian Nodal

Cazzu estrena casa en medio del pleito legal con Christian Nodal

SLP

El Universal

La cantante argentina Cazzu celebró en redes tener casa propia al cierre de 2025

Big Band Jazz se presenta en la Plaza de los Fundadores por temporada navideña
Big Band Jazz se presenta en la Plaza de los Fundadores por temporada navideña

Big Band Jazz se presenta en la Plaza de los Fundadores por temporada navideña

SLP

Redacción

El evento se llevó a cabo en el Centro Histórico como parte de la agenda cultural decembrina

Stranger Things 5: ¿Cuándo y a qué hora ver el capítulo final?
Stranger Things 5: ¿Cuándo y a qué hora ver el capítulo final?

Stranger Things 5: ¿Cuándo y a qué hora ver el capítulo final?

SLP

El Universal

Muere Perry Bamonte, guitarrista y teclista de The Cure
Muere Perry Bamonte, guitarrista y teclista de The Cure

Muere Perry Bamonte, guitarrista y teclista de The Cure

SLP

El Universal

Robert Smith confirma la triste noticia del fallecimiento de Perry Bamonte, miembro destacado de The Cure