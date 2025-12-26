logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Navidad en Venezuela, alpinismo y más fotos destacadas

Fotogalería

Navidad en Venezuela, alpinismo y más fotos destacadas

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Muere Perry Bamonte, guitarrista y teclista de The Cure

Robert Smith confirma la triste noticia del fallecimiento de Perry Bamonte, miembro destacado de The Cure

Por El Universal

Diciembre 26, 2025 02:06 p.m.
A
Muere Perry Bamonte, guitarrista y teclista de The Cure

Perry Bamonte, guitarrista y teclista de The Cure, falleció a los 65 años, así lo confirmó la agrupación encabezada por Robert Smith en el sitio web de la banda, donde recordaron sus contribuciones al grupo durante sus dos períodos en la banda, primero de 1990 a 2005, y luego de 2022 hasta la fecha.

"Con enorme tristeza confirmamos el fallecimiento de nuestro gran amigo y compañero de banda, Perry Bamonte, quien falleció tras una breve enfermedad en casa durante la navidad. Tranquilo, intenso, intuitivo, constante y sumamente creativo, 'Teddy' fue una parte caliente y vital de la historia de The Cure", se lee.

"Nuestros pensamientos y condolencias están con toda su familia. Lo extrañaremos muchísimo".

Bamonte inició su vínculo con la banda en 1984 como roadie y técnico de guitarra para Robert Smith, evolucionó a colaborador oficial en 1990 al reemplazar a Roger O'Donnell en teclados. Su integración coincidió con el éxito de álbumes como "Wish" (1992), donde aportó composiciones como la música de "Trust", y participó en giras masivas que consolidaron el sonido gótico y alternativo del grupo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Durante los años 90, Bamonte asumió también la guitarra solista tras la salida de Porl Thompson en 1993, contribuyó a discos emblemáticos como "Wild Mood Swings" (1996), con temas como "This is a Lie", y Bloodflowers (2000), nominados a Grammy. Ofreció más de 400 conciertos en giras globales, ganó premios como los Brit Awards en 1991, aunque fue expulsado en 2005 junto a su hermano Daryl sin explicación clara, según sus propias palabras. Regresó en 2022 para la gira "Shows of a Lost World" por Europa, América y Sudamérica, reafirmando su legado.

Bamonte falleció en su casa durante Navidad, tras una breve enfermedad, como confirmó The Cure en un emotivo comunicado en el que lamentó su pérdida como pilar familiar y artístico.

Su carrera trascendió la banda con proyectos independientes, pero su energía en estudio y escenarios dejó huella en el rock alternativo.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Muere Perry Bamonte, guitarrista y teclista de The Cure
Muere Perry Bamonte, guitarrista y teclista de The Cure

Muere Perry Bamonte, guitarrista y teclista de The Cure

SLP

El Universal

Robert Smith confirma la triste noticia del fallecimiento de Perry Bamonte, miembro destacado de The Cure

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez comparten momentos familiares con su hijo León
Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez comparten momentos familiares con su hijo León

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez comparten momentos familiares con su hijo León

SLP

El Universal

En un ambiente festivo, Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez muestran la felicidad de su familia junto a León en estas fotografías

Yolanda Andrade se sincera sobre su estado de salud
Yolanda Andrade se sincera sobre su estado de salud

Yolanda Andrade se sincera sobre su estado de salud

SLP

El Universal

Yolanda Andrade muestra valentía ante la enfermedad y agradece el apoyo recibido

Tylor Chase avanza hacia rehabilitación tras crisis y vida en la calle
Tylor Chase avanza hacia rehabilitación tras crisis y vida en la calle

Tylor Chase avanza hacia rehabilitación tras crisis y vida en la calle

SLP

El Universal

Tras meses viviendo en la calle y una crisis reciente,