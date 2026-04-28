Muere Roger Sweet, creador de He-Man, a los 91 años
La Fundación Mattel y donaciones públicas ayudaron a cubrir los costos de su atención.
CIUDAD DE MÉXICO, abril 28 (EL UNIVERSAL).- Para quienes crecieron en los 80, la frase "¡Por el poder de Grayscull!" ocupa una parte importante de sus recuerdos. Este era el grito de guerra de He-Man, uno de los héroes más poderosos del universo y cuyo creador, Roger Sweet, falleció este martes a los 91 años.
Fallecimiento y causas de la muerte
Sweet, según información publicada por TMZ, falleció esta mañana en un centro de cuidados, luego de una larga batalla contra la demencia, enfermedad que le causó serios estragos.
La noticia fue confirmada por su esposa, Marlene, quien aseguró que el creativo pasó sus últimos minutos en completa calma.
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Detalles del estado de salud y apoyo recibido
Hace apenas unos meses, la pareja del creativo reveló que Sweet había sufrido una aparatosa caída mientras paseaba solo. Posteriormente le fueron diagnosticadas dos hemorragias cerebrales lo que lo llevó al área de cuidados intensivos antes de ser trasladado a un centro de atención especializada.
Marlene abrió una petición en GoFundMe para recaudar fondos, pues el costo mensual de la clínica superaba los 10 mil dólares. La respuesta fue inmediata: las donaciones superaron el objetivo inicial de 50 mil dólares; incluso, la Fundación Mattel aportó recursos.
La muerte de Roger Sweet coincide con el próximo estreno de la cinta "Masters of the Universe", la nueva adaptación de la serie que ayudó a desarrollar.
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