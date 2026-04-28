Ejecutan a balazos a un funcionario de Tamuín en taquería

TAMUÍN.- Un funcionario del Ayuntamiento de Tamuín fue ejecutado a balazos mientras se encontraba en una taquería de la colonia Hidalgo.

El ahora occiso fue identificado como el licenciado Alfredo Villanueva Pérez, quien se desempeñaba como gestor municipal.

De acuerdo con la información recabada, fue a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 que se reportaron detonaciones de arma de fuego en la calle Aquiles Serdán, esquina con Libertad, en el sector antes mencionado.

Al lugar se movilizaron elementos de corporaciones policiacas y militares, quienes al arribar confirmaron que se trataba de un ataque armado contra un hombre que se encontraba en el interior de una taquería, y que yacía en el suelo, sin vida.

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Socorristas de los Bomberos Voluntarios de Tamuín acudieron en apoyo; sin embargo, al revisar a la víctima confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre el homicidio, pero las autoridades implementaron un operativo coordinado en la zona para tratar de ubicar a los responsables.