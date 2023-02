Muerte de Priscilla Presley destapa más problemáticas

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 2 (EL UNIVERSAL).- La repentina muerte de Lisa Marie Presley, la única hija del llamado Rey del Rock and Roll, Elvis, destapó algunas problemáticas entre la famosa familia y levantó pleitos por la herencia del desaparecido cantante. Ahora sale a la luz que Priscilla, la expareja del famoso, ganaba 900 mil dólares por año con la empresa Elvis Presley Enterprises a pesar de que no tenía participación en ella, señala una demanda.

La información surgió a raíz de una petición legal que Marie puso contra su exgerente comercial, Barry Siegel, en el 2018: por un manejo "negligente" de su dinero. Aparentemente, Barry permitió que Presley gozara de dicho suelto durante siete años.

De acuerdo con "Pagesix" los abogados de la también artista explicaron que la cantidad monetaria de Priscilla no estaba justificada porque no tenía ningún trabajo ejecutivo en la empresa, además el arreglo sería a las espaldas de Lisa.

"Siegel no le reveló estos hechos a Lisa y no negoció el mismo beneficio salarial para ella", se describe en la denuncia.

En su momento, Siegel cuestionó las acusaciones de su cliente y el pleito se alargó dos años más antes de llegar a un acuerdo extrajudicial, sin embargo, el documento aún podría funcionar a favor de Priscilla.

"Pagesix" señaló que al final del documento, Lisa aparece como "cofideicomisaria", mientras que Riley y Benjamin Keough, fueron denominados como "hijos adultos del beneficiario". Recordemos que Benjamin perdió la vida en el 2020, por lo que la beneficiaria sería Riley.

---Lisa demanda a Barry Siegel: su exgerente comercial

En febrero de aquel año, Lisa se había declarado en banca rota a pesar de que recibió una fortuna estimada en 100 millones de dólares de la herencia de su padre, reportó "El País".

La artista explicó que de la herencia solo le quedaban 14 mil dólares debido a los préstamos hipotecarios e impuestos, situación que la llevó a demandar a Barry por el "manejo imprudente" de sus finanzas.

Siegel le habría asegurado que su dinero estaban "en buena forma", asimismo él y Provident Financial Management le facturaron 4,9 millones de dólares por administrarle su fidecomiso, por lo que el mánager sacaba un salario de 7 mil dólares anuales.

Los documentos indicaron que si Barry hubiera notificado a Lisa de la situación real del fidecomiso, ella podría haber vivido cómodamente con un presupuesto de 1,5 a 2 millones de dólares anuales, después de liquidar los impuestos.

Su exmánager también le habría dicho que podía gastar el doble de sus ingresos al año. Por su parte, tanto Provident Financial como Siegel aseguraron que la situación financiera fue el resultado de gastos exorbitantes de Lisa, incluso dijeron que la cantante estaba lanzando acusaciones y desviando el foco porque en ese momento lidiaba con la separación de Michael Lockwood, su cuarto marido.

---Priscilla Presley busca impugnar el testamento de Lisa

Presley volvió a tomar los titulares de algunos medios cuando se dio a conocer que pretendía impugnar el testamento de su hija a semanas de su muerte.

La actriz presentó una demanda para invalidar la corrección que Lisa hizo en el 2016 en el fidecomiso y que afectaba tanto a ella como a Barry: alegó que el documento era fraudulento por una firma sospechosa y un error ortográfico en el nombre.

Hasta el momento se desconocen los motivos del por qué Presley necesitaría administrar el valor del patrimonio de Lisa, ya que su nieta Riley tiene 33 años y podría tomar decisiones financieras.

Fuentes cercanas a la fallecida detallaron que dicho intento sólo sería para apoderarse del dinero, pero Priscilla sostuvo que está tratando de proteger a su familia.