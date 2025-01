Pierde miles de euros creyendo que tenía relación con Brad Pitt

Tras una dolorosa separación, una mujer francesa, identificada como Anne, recibió un mensaje que cambiaría su vida: la supuesta madre de la estrella estadounidense Brad Pitt le aseguraba que sería una gran pareja para el actor. Sin embargo, lo que comenzó como un consuelo, en medio de su ruptura amorosa, se convirtió en una estafa que le costó 850 mil euros.

Anne, de 53 años, compartió públicamente cómo, durante varios meses, creyó haber mantenido una relación con el exesposo de Angelina Jolie. Fue engañada mediante técnicas de inteligencia artificial y manipulada emocionalmente.

La experiencia comenzó en febrero de 2023, cuando, según Anne, Jena Etta Pitt, madre del protagonista de El club de la pelea, la llenó de halagos en un mensaje privado en redes sociales. Luego, otro mensaje de Brad Pitt apareció en su bandeja de entrada: "Hola Anne, mi madre me ha hablado mucho de ti. Quiero conocerte mejor".

Al principio dudó de la autenticidad de la situación, pero pronto los estafadores la envolvieron con atenciones y gestos románticos, logrando ganarse su confianza.

En declaraciones al programa Sept à Huit, Anne explicó: "No podía entender lo que me estaba sucediendo. Todo estaba tan bien hecho, tan convincente".

Los delincuentes utilizaron imágenes editadas, mensajes personalizados y videos con inteligencia artificial. Incluso le dedicaron canciones y poemas, creando una falsa ilusión de cercanía.

Cuando Anne notó que las fotos no aparecían en ningún otro sitio web, los estafadores le aseguraron que se trataban de "fotos que Brad ha hecho solo para ti", lo que la convenció aún más.

El fraude dio un giro inesperado cuando el falso Brad Pitt le confesó que estaba atravesando problemas de salud y legales. Según su versión, Angelina Jolie había congelado sus cuentas bancarias, impidiéndole acceder a su fortuna. Luego le mencionó que padecía cáncer renal y necesitaba dinero para costear un tratamiento urgente.

Anne no dudó ni un segundo en apoyar a su supuesto ser amado y transfirió grandes sumas de dinero, alcanzando los 830.000 euros a cuentas extranjeras. Quedó sin ahorros y, para cumplir con las peticiones, incluso vendió propiedades.

"No dudé en ningún momento. Pensé que estaba ayudando a alguien que significaba mucho para mí", confesó la mujer, visiblemente conmovida.

Medios reportaron que el dinero gastado por Anne provenía de su patrimonio recibido tras el divorcio.

El descubrimiento del engaño

A mediados de 2024, Anne se enteró por la prensa que Brad Pitt estaba en una relación con su nueva pareja, Ines de Ramon, una diseñadora de modas.

Fue entonces cuando decidió acudir a la policía, lo que dio inicio a una investigación. Se descubrió que los responsables operaban fuera de Francia y formaban parte de una red organizada de estafadores.

Tras conocer la verdad, Anne sufrió una grave depresión que la llevó a ingresar en una clínica. Además, perdió casi todo su patrimonio y, actualmente, se encuentra viviendo en casa de una amiga.

"Me pregunto por qué me eligieron a mí para hacerme tanto daño. Nunca he lastimado a nadie en mi vida", declaró Anne, quien está buscando justicia.