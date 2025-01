Responde Anahí tras acusaciones de trampa en "¿Quién es la máscara?"

Anahí se defiende y agradece el apoyo de sus fans después de que Televisa la acusara de hacer trampa en el programa "¿Quién es la máscara?", la cantante y actriz, que comenzó su carrera artística desde que era una niña, asegura que no tiene nada que ocultar y lamenta que con argumentos absurdos se pretenda afectarla y perjudicar su reputación y su trabajo.

A través de un comunicado, Anahí respondió a los señalamientos y afirmó que jamás se ha prestado a ningún tipo de arreglo que vaya en contra de sus principios.

"Mi vida, mi carrera y mi trabajo han sido transparentes y están a la vista de todos. Yo no tengo nada que ocultar", expresó.

Afirmó estar a favor de que se realicen las investigaciones correspondientes y advirtió que no dudará en ejercer acciones legales para salvaguardar su nombre y su reputación como mujer y como artista.

¿Qué pasó con la filtración de la lista de concursantes de "¿Quién es la máscara?"

A través de una serie de mensajes en Instagram, donde Anahí cuenta con casi 13 millones de seguidores, la exRBD dejó claro que ella desconocía de la lista de concursantes de "¿Quién es la máscara?", la cual se filtró y fue publicada en una revista de circulación nacional.

Dejó claro que ella no tuvo nada que ver con esa filtración, que nunca vio dicha lista y que no sabe quién tuvo acceso a ella, y condenó la falla grave en los protocolos de confidencialidad.

"Es muy lamentable que se haya filtrado en TV notas la lista del elenco, pero pretende culparme a mí es absolutamente falso e injusto para tapar una falla grave en sus protocolos de confidencialidad. Yo jamás tuve esa lista ni estuve enterada de a quién o quiénes la pudieran tener, y tampoco quise verla cuando salió la revista porque cada día de grabación iba con toda la emoción y ganas de que fuera real, divertido y así entretenerlos a ustedes".

Sobre sus acertados comentarios y el que adivinara en varios casos quién estaba detrás de la máscara, aseguró que se debió al tiempo que pasó con varios de esos famosos, fruto de su larga y sólida carrera artística.

"Acerté a varios, en su mayoría personas con las que crecí en esta industria desde que era una niña, que conozco de demasiados años. En los investigadores no es relevante quién acierta. Eso se me dijo desde el día uno. Así que nada ganaba yo en acertar o no, o tener más aciertos", afirmó.

Anahí agradeció los mensajes de apoyo que ha recibido de sus fans y de sus colegas, y reiteró que sus seguidores han sido su fuerza para salir adelante siempre.