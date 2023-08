Mujer se hace más de 40 cirugías para lucir como muñeca "Barbie"

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 1 (EL UNIVERSAL). – "Barbie" es considerada como un estereotipo de la belleza femenina, hecho que fue criticado en la propia cinta dirigida por Greta Gerwig, y protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling.

En la película, que llegó a cines el pasado 20 de julio, se pone énfasis sobre la importancia de no idealizar al personaje en tanto al estilo de vida y el aspecto físico. Y es que la muñeca rubia pasó a la historia como uno de los más grandes cánones de la estética.

No obstante, algunos de sus fans están más que dispuestos a hacer todo por lucir como el personaje rubio. Tal es el caso de Dalia Naeem, una joven influencer que se sometió a más de 40 cirugías para modificar su aspecto.

Medios locales revelaron que la mujer de 29 años ha invertido millones de dólares para cambiar su rostro y cuerpo en el afán de lucir semejante a "Barbie", aunque por ello no le paran de llover críticas en redes sociales.

La joven es originaria de Bagdad, Irak, de ahí el apodo con el que está ganando popularidad en internet. A simple vista destaca su cabello rubio y las voluminosas facciones de su rostro, mismas que consiguió con procedimientos estéticos.

A pesar de ser conocida como la "Barbie iraquí", en la vida real se dedica a la actuación y a la creación de contenido en plataformas digitales. Dalia Naeem se presentó en televisión y mostró el resultado de su última cirugía: aumento de busto.

Critican a la "Barbie iraquí" por exceso de cirugías. Actualmente, Naeem cuenta con más de 900 mil seguidores en Instagram y 43 mil en TikTok. En uno de sus últimos videos apareció junto a su maquillador, quien le aseguró que lucía "igual a Barbie".

Sin embargo, usuarios de la plataforma china criticaron a la joven por "exagerar con las cirugías".

"Parece un zombie", "La Barbie real no luce como esto", "Creo que Barbie llegó muy lejos", "Eres bonita como eres, no pretendas lucir como alguien más", son algunos de los comentarios que acumulan sus videos.