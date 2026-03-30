´MUJERES ASESINAS´ LISTAS PARA VOLVER A LA PANTALLA
La serie ´Mujeres Asesinas´ está lista para volver a la pantalla con una cuarta temporada, apostando por un formato de historias independientes y un elenco completamente renovado que dejarán al televidente impactado.
El lanzamiento, confirmado por ViX en un comunicado oficial, refuerza la apuesta de la saga por explorar historias al límite donde la violencia, la humillación y la manipulación actúan como detonantes irreversibles, consolidando su posición como una de las antologías más provocadoras de la televisión nacional.
Para esta cuarta temporada participan Angélica Rivera, Susana Zabaleta, Ana Brenda Contreras, Karena Flores, Paulina Gaitán, Vicky Araico, Livia Brito, Mayra Batalla, estas intérpretes darán vida a mujeres enfrentadas a circunstancias extremas de la vida. La temporada se compondrá de ocho episodios unitarios, cada uno diseñado para profundizar en los miedos, deseos y luchas de sus protagonistas.
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