“Mullet”, el corte de cabello de Peso Pluma

CIUDAD DE MÉXICO. - El artista Hassan Emilio Kabande Laija, más conocido como Peso Pluma, es una de las máximas figuras de la música en la actualidad.

Desde que Peso Pluma comenzó a revolucionar los escenarios, su música le permitió además adueñarse de un vasto e incondicional público en las redes sociales. En su cuenta de Instagram ya son más de 10 millones los fanáticos que lo acompañan y demuestran su admiración y cariño. Algunos, hasta se han atrevido a copiarle el corte de cabello, una de las características más populares del cantante.

Recientemente, Peso Pluma cedió una entrevista a Billboard y en ese marco reveló cómo se originó el corte de cabello que lo identifica.

El artista mexicano precisó que su cabello lucía un estilo similar al de Justin Bieber pero hizo un viaje a Colombia en donde cambió todo.

“Yo no me cortaba el pelo con nadie por lo mismo que mi pelo es mi poder. Pero una vez que fui a Medellín, un barbero me dijo que me iba a hacer un estilo muy popular de Medellín. Me dijo ‘tú confía en mí’. Terminó y dije ‘güey qué hiciste’, pero luego grabé un video y me vi y dije ‘sí se ve bien perro’”, relató Peso Pluma.

Así el renombrado cantante ahora luce un corte surgido en la década de los 80 y que se llama “Mullet”.