Músicos de Christian Nodal sin visas para trabajar en concierto en EE.UU.
La ausencia de músicos en el concierto de Christian Nodal en EE.UU. se debe a la negación de visas de trabajo.
CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 9 (EL UNIVERSAL).- El arranque de la gira del cantante Christian Nodal por Estados Unidos no resultó como el músico esperaba; y es que, a pesar de que el público abarrotó el recinto, varios integrantes de su equipo no acudieron al show.
Fue durante su primera presentación en Inglewood, California, que el cantante se sinceró con el público y explicó que la razón detrás de la ausencia de sus músicos fue por problemas con la visa de trabajo.
"Ha sido algo muy, muy fuerte para mí. Se los comparto del corazón. Tenemos ya ocho años pisando con la visa de trabajo americana, y esta vez a muchos de mis mariachis se la negaron", dijo visiblemente conmovido.
Debido a esta situación, el intérprete de "Botella tras botella" aprovechó para hacer un llamado a la unión y empatía entre la comunidad latina:
"Nos está afectando a todos, así que hay que estar bien unidos como latinos, como raza latina, como raza que viene aquí (EU) con el sueño de crecer", agregó.
Nodal también habló sobre quienes apoyan la política antimigratoria de la actual administración y destacó la importancia de los migrantes en la vida laboral, económica y cultural del país.
"La gente que vive en un privilegio y cree que no le va a afectar, les juro que cuando la raza latina no esté aquí les va afectar mucho",
Christian continuará su gira con presentaciones en Palm Desert y Miami antes de viajar a Las Vegas, donde participará en los Latin Grammy 2025. El cantante está nominado a "Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi", categoría en la que compite con su suegro, Pepe Aguilar.
