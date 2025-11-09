Jóvenes en moto sufren accidente, uno muere

Dos jóvenes que viajaban en moto por calles de la colonia Niños Héroes, fueron arrollados por un automóvil que les causó fuertes lesiones y uno de ellos murió cuando era atendido en un hospital mientras que el otro se encuentra en estado delicado.

Los hechos se registran minutos antes de la una de la mañana de este sábado, cuando los dos jóvenes, de entre 20 y 25 años de edad, viajaban a bordo de una motocicleta desplazándose por la calle Cinco de Mayo.

Al arribar al cruce con la calle de Juan Escutia, fueron embestidos por un automóvil Chevrolet de color rojo que por ahí se desplazaba, la conductor no alcanzó a detenerse y así los arrolló proyectándolos contra el piso.

Ante esto, ambos jóvenes presentaron fuertes heridas y fueron atendidos por los paramédicos de la Cruz Roja, quienes los trasladaron al Hospital Central para que recibieran la atención médica requerida.

No obstante, finalmente uno de ellos perdió la vida cuando lo atendían ya que tenía diversas fracturas y demás golpes, en tanto que el otro sobrevive pero se reporta delicado.

Elementos de la Policía Vial Municipal de la capital tomaron conocimiento del accidente y los vehículos quedaron depositados en una pensión, siendo el caso remitido ante el Ministerio Público para las diligencias legales y que se lleven a cabo las investigaciones.