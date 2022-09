Nadia fue la eliminada de "MasterChef Celebrity"

A-AA+

Nadia quien se dio a conocer, hace más de una década, por otro proyecto de TV Azteca en "La Academia", fue una de las participantes que la audiencia pedía que saliera del show, debido a su inasistencia a la cocina del reality "MasterChef Celebrity". Después del reto de eliminación de la última transmisión, finalmente, abandonó el proyecto.

Aunque en las tres rondas en las que se enfrentaron las y los participantes del reality todo parecía indicar que Margarita, "La diosa de la cumbia", sería la eliminada por el mal desempeño que llevó como capitana en el reto de eliminación, la cantante logró salvarse por una de sus preparaciones; un platillo en que los ravioles eran el atractivo principal, por lo que la y los jueces quedaron convencidos de que debía seguir en la competencia.

En el reto de eliminación se unieron las concursantes que no habían participado en los dos primeros retos del episodio, por una parte Lorena Herrera, quien se ausentó debido a una infección en los ojos, y Nadia que ya se había ausentado en tres programas previos al de su eliminación.

Desde la eliminación de Alan, la semana pasada, las y los internautas reclamaban la salida de Nadia, pues no había participado y consideraban que la salida del exintegrante de Magneto era injusta; hoy tras la expulsión de la exacadémica los memes no se hicieron esperar.

Por otra parte, quien se llevó nuevamente los reflectores en redes sociales fue la participante española Karla Sofía Gacón, quien se ha hecho acreedora de múltiples detractores por sus declaraciones dentro del reality.

Sin embargo, Karla no ha estado cerca de abandonar el programa porque ha tenido buen desempeño en sus platillos, hecho que ha molestado a algunas y algunos usuarios.

Hasta el momento, los favoritos siguen siendo Arturo López Gavito y Ricardo "La Loba" Peralta, quienes juntos lograron subir al balcón en el reto de supervivencia.