Natalia Jiménez justifica uso de ambulancia para asistir a fiesta en Tlaxcala

CIUDAD DE MÉXICO, abril 2 (EL UNIVERSAL).- Luego de 15 días, de los sucesos que generaron la desaprobación generalizada a Natalia Jiménez, por hacer uso de una ambulancia, para trasladarse a Huamatla, Tlaxcala, y llegar a la fiesta de cumpleaños de Carlos Rivera, la cantante española -junto a su esposo-, afirma que abordó el vehículo porque, meses atrás, había presentado un cuadro de deshidratación.

Uso de ambulancia por Natalia Jiménez en fiesta

Fue en el marco de la celebración del Vive Latino cuando el nombre de la exlíder de La quinta estación se viralizó, esto debido a que, luego de compartir el escenario con Chetes, uno de los artistas anunciados en el festival, se trasladó desde la CDMX a Tlaxcala, donde su colega, Carlos Rivera, celebrara su cumpleaños número 40.

En el video de la intérprete de "Creo en mí", aparece sonriente, abordo de una ambulancia, narrando de que, sin importar las adversidades o impedimentos del tránsito, tiene la firme convicción de que llegara la fiesta de su amigo, en repetidas ocasiones usa la frase "de que llegó, llegó".

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Explicación del traslado en ambulancia

En efecto, la cantante española llegó pero, exhibirlo públicamente, le mereció la crítica generalizada, por la falta de responsabilidad que supuso que usara un vehículo destinado para emergencias médicas. Sin embargo, guardo silencio, al menos, hasta ahora.

Junto con su mánager y esposo, Arnold Hemkes, la cantante explicó el aparente motivo del porqué hizo uno de la ambulancia, la que afirmaron, fue contratada de forma privada y debido a un presunto cuadro de hidratación que, explicaron, atravesó la cantante, pero meses atrás; también refirieron una condición prediabética, que la mantendría haciendo uso de cuidados preventivos constantemente.

"Ustedes no lo saben, pero Natalia, de varios meses ya, presenta un cuadro de prediabetes, ella no le gusta hablar de sus temas médicos, pero desafortunadamente, no se estaba sintiendo bien desde la tarde", dijo su esposo, quien habló, mayormente, durante la duración del video.

Rememoró que, "algunos meses" atrás, atravesó -además- un episodio de deshidratación, motivo por el que, a sabiendas que durante el festival, podría presentar alguna vulneración de su estado, tomaron la precaución de contratar una ambulancia que, afirman, no la llevó al aeropuerto, como se creyó, sino que la trasladó a un hospital, donde los médicos le dieron luz verde para viajar.

"Nosotros, su equipo, decidimos cuidarla, temíamos que cayera en otro cuadro de deshidratación, o alguna otra cosa, entonces el traslado decidimos hacerlo a un hospital que está en el sur de la CDMX, desde ahí, si ella no sentía bien, íbamos a tomar la decisión de no ir (a la fiesta) y, si su estado de salud era óptimo pudiéramos viajar a Puebla; tomamos la decisión de contratar transporte médico privado para que ella fuera supervisada".

Hemkes expresó que, pese a la crítica y los señalamientos, seguirá priorizando y preocupándose por la salud de su esposa, quien afirma que, a pesar de sentirse mal físicamente, siempre se muestra dispuesta y con una sonrisa.