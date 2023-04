Natalia Jiménez revela que cantó en las calles antes de la fama

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 18 (EL UNIVERSAL).- Para nadie es un secreto que una de las voces más potentes de la escena musical es la que posee la española Natalia Jiménez, es por ello que ha logrado traspasar barreras y colocarse como una de las intérpretes más importantes de México y España.

Sin embargo, la fama y popularidad de las que actualmente puede disfrutar, no le llegaron de la noche a la mañana, incluso, según explicó en un encuentro que tuvo con los medios y en el que EL UNIVERSAL estuvo presente, son el resultado de años de lucha y esfuerzo por cumplir sus sueños.

"Yo cuando empecé tocaba en la calle. Tocaba en invierno en Madrid, hasta que me sangraban los dedos con la guitarra. Tocaba en el metro, en barecillos", recordó.

La vida, entonces, dio su primer giro y llegó a México, junto con su entonces grupo La Quinta Estación; aunque en ese entonces nadie los conocía, eso no la detuvo y comenzó a trabajar en Veracruz, amenizando eventos sociales y fiestas familiares: "Tocábamos con quinceañeras, en bodas; haciendo lo que fuera. A mí me ha costado muchísimo llegar hasta acá", agregó.

Otro de los momentos importantes, sino es que el más, fue el día que nación su hija Alessandra, en ese momento supo que quería ser para ella una madre y una mujer con una versión mucho mejor de la que era en ese momento, algo por lo que sigue trabajando.

"Yo a ella le quiero dar una madre que se merece, no esta versión que no le va a servir".

En este mismo sentido, la cantante aconsejó a su público que no se detengan y si tienen una meta, trabajen duro por conseguirla, pues esa es la única manera todos que salir adelante: "sea lo que sea, porque nadie lo va a hacer por ti".

Relató que, en algún momento, ella se encontró en una situación similar y tuvo que afrontarla para ser la persona y la artista que es hoy en día: "Te das cuenta que estás en una telaraña, flotando en el centro, de la que no puedes salir y tienes que hacer lo que sea, porque esa va a ser tu vida y sólo vives una vez. Tienes que decidir cómo la quieres vivir", finalizó.