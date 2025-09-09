Natalia Lafourcade deslumbra con su embarazo en conciertos en vivo

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Natalia Lafourcade vive uno de los momentos más importantes de su vida, el de estar embarazada, y por primera vez su pancita de siete meses de embarazo estará en el escenario del Auditorio Nacional, donde esta noche, y tres veladas más, ofrecerá conciertos como parte de su "Cancionera Tour".

La cantante ha compartido con sus fans su sentir previo a su presentación, así como fotos de los ensayos y momentos que han rodeado lo mágico que vive ahora con su maternidad.

"Estos días de ensayos me han llenado de orgullo, gratitud, risas, música y familia. Estoy feliz de compartir esta hermosa comunidad musical con ustedes y de celebrar tanto de nuestro sonido en cada voz y cada instrumento", escribió.

La cantante de 41 años ofrecerá conciertos en el Auditorio Nacional el 9 y 11 de septiembre, y 7 de octubre; el show del 11 se podrá vivirlo también en streaming por las redes de Natalia.

Natalia Lafourcade presume su embarazo

Natalia Lafourcade compartió con sus seguidores fotos que desataron los suspiros entre sus fans, pues muestra su avanzado estado de embarazo, el cual dio a conocer sorpresivamente a inicios de julio.

"He llegado a los siete meses de proceso de gestación. Me siento feliz, agradecida y llena de emociones por todo lo que viene. Estaremos celebrando muy pronto con tres noches en el @auditoriomx la última parte de #cancioneratour2025 después emprendo uno de los viajes más importantes de mi vida", compartió.

Natalia también posteó una foto de una chambrita tejida color verde pistache para su bebé.

"Ya nos estamos preparando para este encuentro. Agradezco tanto a mi tierra Veracruzana que me arropa en días de preparación y ensayos, nos movemos hacia la #CDMX para continuar con los preparativos. Nos vemos prontito", se lee en su mensaje.

Natalia Lafourcade reprogramó varios conciertos por recomendación médica, pues aunque tenía planeados varios shows en lo que resta del 2025, tras presentarse en el Auditorio Nacional, se dedicará a descansar y esperar el nacimiento de su bebé.