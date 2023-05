Natalie Portman y Julianne Moore brillan en Cannes con "May December"

Natalie Portman y Julianne Moore son lo mejor de "May December", un filme de Todd Hayne en la competición de Cannes sobre los límites en el amor y en las relaciones, sobre lo que es o no apropiado.

"¿A qué edad de la vida consideramos que una relación no es apropiada?. Hay muchos ejemplos que podríamos citar y por eso los seres humanos se imponen límites, pero en este filme vemos que el personaje de Gracie transgrede esa línea", explicó en rueda de prensa Moore sobre su personaje.

Gracie es una mujer de 59 años que está casada con Joe (Charles Melton), con el que mantiene una relación desde que él tenía 13 años. Y Portman es Elizabeth, una conocida actriz que va protagonizar una película sobre la historia de la pareja, por lo que viaja a Maine para conocerlos y formar parte de sus vidas durante unos días.

Una película tensa en la que los personajes "no saben dónde están sus límites sociales y emocionales", resaltó Moore, que aseguró que es algo que "da miedo".

Para Todd el problema en la pareja no es la diferencia de edad: "Ha habido aspecto muy problemáticos desde el comienzo de esta relación que termina en una confrontación al final entre Gracie y Joe".

"Es complejo porque esa relación ha sobrevivido al escándalo de la diferencia de edad, han tenido tres hijos... La diferencia de edad es una transgresión pero también una oportunidad para volvernos hacia nosotros mismos", reflexionó el cineasta.

Al respecto, Moore resaltó la importancia de "preguntarnos quiénes somos realmente pero también quiénes somos en función de lo que nos impone la sociedad".

Ser completamente libres es algo imposible en la sociedad actual, "que nos impone lo que somos", resaltó la actriz, cuyo personaje es una mujer que se siente inferior a los hombres y que siempre se ha definido a partir de los que han pensado ellos -padre hermanos o maridos- de ella.

Portman ahondó en esta cuestión y resaltó que todos nos comportamos de manera diferente en función de dónde y con quién estemos. "Aquí -como actrices en Cannes- actuamos de forma diferente a como lo haríamos fuera, como mujeres".

"Hay expectativas diferentes en función de dónde estemos y siempre estamos definidos por la estructura social que se nos impone", agregó.

Por eso la relación entre Gracie y Joe se considera fuera de norma. Tanto es así que el título de la película -"May December"- hace precisamente referencia a una expresión estadounidense utilizada para las parejas en las que hay una gran diferencia de edad.

"Algunas personas llaman a eso en Francia un 'Macron'", dijo el realizador en referencia a los 24 años que separaran al presidente francés de su esposa, Brigitte.

Una película con dos personajes femeninos "extremadamente complejos, que son la vez conflictivos y deliciosos, llenos de amor", en palabras de Portman, para quien "es increíble haber visto la visión de Todd Haynes sobre las mujeres".

Todos esos temas sobrevuelan una película en la que Todd ha buscado dejar cosas fuera para que el público "pueda rellenar esos espacios" y que supone su quinta colaboración con Julianne Moore.

"Siento que entiendo a Todd, su punto de vista, entiendo inmediatamente la forma en la que un filme debe rodarse (...) Tengo la gran suerte de poder trabajar con el desde hace mucho", afirmó Moore, que trabajó por primera vez con Hayne en "Safe" (1995).

"Creo que me conoce, comprende cosas que ni yo comprendo, tenemos una relación muy cercana (...) Siempre hay algo que no puedo determinar o ver y que luego está en el filme gracias a ella, a su intuición y eso lo he percibido desde el comienzo de nuestra colaboración", señaló por su parte el realizador.