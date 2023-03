Navalny se entera que documental sobre él gana el Oscar

El líder opositor ruso encarcelado Alexei Navalny se enteró el lunes por medio de su abogado que una cinta que detalla su envenenamiento y activismo político ganó el Oscar al mejor largometraje documental.

El político de 46 años asistía a una audiencia judicial a través de un enlace de video desde la prisión cuando su abogado le dio la noticia sobre el documental "Navalny", del director Daniel Roher, según su vocera Kira Yarmysh. Ella lo llamó "el anuncio más notable sobre una victoria (de Oscar) en la historia".

Yarmysh no informó cuál fue la reacción inicial de Navalny sobre el galardón.

Según Yarmysh, Navalny participaba en la audiencia judicial en Kovrov, un poblado cerca de donde se encuentra la prisión en la región de Vladimir, al este de Moscú. El crítico más acérrimo del presidente Vladimir Putin participó en la audiencia sobre una denuncia que presentó contra las autoridades penitenciarias rusas.

En una sesión informativa, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, se negó a comentar sobre la victoria del Oscar y dijo que no ha visto la película y que, por lo tanto, "no tendría sentido decir nada" al respecto. Agregó que "Hollywood a veces no evita politizar su trabajo".

La audiencia del lunes fue sobre una de las muchas demandas que el desafiante Navalny ha presentado contra los administradores de la prisión por lo que alega son violaciones de sus derechos. Se programaron dos audiencias más, pero se pospusieron para otras fechas.

El documental retrata la carrera de Navalny en la lucha contra la corrupción oficial, su envenenamiento casi fatal con un agente neurotóxico en 2020 del que culpa al Kremlin, su recuperación de cinco meses en Alemania y su regreso en 2021 a Moscú, donde fue arrestado inmediatamente a su llegada en el aeropuerto. Poco después fue sentenciado a dos años y medio de prisión y el año pasado fue declarado culpable y recibió otra pena de nueve años de prisión.