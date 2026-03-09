Netflix anuncia estreno global de temporada 2 de One Piece

CIUDAD DE

, marzo 9 (EL UNIVERSAL).- La espera para los seguidores de la adaptación en acción real de "

" ha llegado a su fin. Tras el éxito rotundo de la primera entrega (la cual lideró las listas de popularidad en 93 países),ha confirmado que laestará disponible de forma global el martes 10 de marzo de 2026.En esta ocasión, la narrativa se desprende delpara adentrarse en las peligrosas aguas del, abarcandofundamentales como Loguetown, Reverse Mountain, Whiskey Peak, Little Garden y la Isla de Drum.De acuerdo con el portal especializado(el sitio oficial de noticias de), esta temporada consta decon unaque oscila entre los 54 y 66 minutos por capítulo.La producción, que mantuvo su base de operaciones en(Sudáfrica), ha prometido unasuperior para representar a gigantes y criaturas prehistóricas. Según declaraciones del co-showrunnerpara el medio Popverse, el objetivo de esta etapa es "poner a prueba los sueños" que los protagonistas juraron cumplir al cierre del ciclo anterior.Como es habitual en los lanzamientos de la plataforma, el estreno se realizará de forma simultánea. En el caso de, los episodios estarán habilitados a partir de las 2:00 a.m. (CST) del 10 de marzo. Para otras regiones, el horario se ajusta de la siguiente manera:- Colombia y Perú a las 3:00 a.m., Argentina y Chile la actualización del catálogo ocurrirá a las 5:00 a.m.Un dato relevante que destaca el sitio de análisis ComingSoon es la estrategia de lanzamiento híbrida. Por primera vez en la historia de la serie, los dos primeros episodios (titulados "The Beginning and the End" y "Good Whale Hunting") tendránen más de 200 salas de cine seleccionadas en, Canadá y Japón, coincidiendo con la liberación digital.Esta decisión subraya la confianza de la productora en la calidad cinematográfica de la dirección de arte y los efectos visuales.La estructura de esta temporada introduce a 33 nuevos miembros al elenco. Entre las incorporaciones más celebradas por la crítica especializada de GamesRadar se encuentranen el papel del antagonista(Sir Crocodile) y Lera Abova como Miss All Sunday. No obstante, el mayor desafío técnico y narrativo reside en la presentación de, el médico de la tripulación.Según información de What's on, el personaje será interpretado mediante una combinación dey tecnología digital, con lade la actrizDe acuerdo con las notas de producción de, laal material original sigue siendo la prioridad bajo la supervisión constante deEl autor ha manifestado a través de unaque esta temporada es "el paso necesario para que el live action alcance una". Con la confirmación previa de unaya en fase de preproducción, el viaje de Luffy apenas comienza a explorar su potencial más ambicioso.