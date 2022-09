Netflix cancela la serie "Resident Evil"

A-AA+

Netflix canceló la serie "Resident Evil" debido a que no obtuvo el éxito deseado.

Aunque algunas de las producciones de la plataforma han sido aceptadas por el público como la serie alemana "Dark" o la aclamada "Stranger Things", no fue el caso de "Evil" que se estrenó en Julio pasado.

Recordemos que la actriz mexicana Paola Nuñez, quien tiene trayectoria en el mundo de las telenovelas, fue parte del elenco de la producción y no sólo eso si no que además fue protagonista junto a artistas como Lance Reddick, Ella Balinska, Tamara Smart, Siena Agudong y Adeline Rudolph.

La historia dirigida por Andrew Dabb se centró en las tres décadas después de que se descubriera el virus T y causara un apocalipsis global, por lo que se adentró nuevamente en los secretos de Umbrella Corporation.

Pese a que la serie no tuvo un mal comienzo, pues incluso tuvo mejores números que producciones como "Sandman", en la cuarta semana dejó de aparecer en el top 10 de mejores contenidos en Netflix, lo que la llevó a ser clasificada como un fracaso, de acuerdo con "Deadline".

"Evil" también fue muy criticada por el público, por lo que sólo se quedó con la primera temporada.