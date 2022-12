Netflix lanza broma sobre Stranger Things y usuarios no se lo perdona

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 28 (EL UNIVERSAL).- Las bromas del Día de los Inocentes no siempre son tan bien recibidas como se esperaría, y la plataforma de streaming Netflix lo experimentó en sus redes sociales. En su cuenta de Twitter, la cuenta de Netflix Latinoamérica publicó una imagen en la que anunciaba un nuevo tráiler de Stranger Things y los fans de la popular serie de emocionaron, sin embargo se trataba de una broma por el Día de los Inocentes.

"¡Pero qué está pasando Hawkins! T-O-D-O en el nuevo tráiler de Stranger Things", era el texto que acompañaba la publicación.



¿Habrá nuevo tráiler de Stranger Things?

Al abrir la imagen para conocer más detalles aparecía un vehículo tipo tráiler con la leyenda "Stranger Things" en la leyenda de la caja. La publicación que superó las 880 mil impresiones, y recibió seis mil "Me gusta" provocó la "furia" de los usuarios de Twitter. Entre las reacciones seguidores estuvo bloquear la cuenta de Netflix y publicar memes.

"Juegas con mis sentimientos", "No tienen perdón de Dios", "Tipo yo emocionada y me salen con esto, tú tenías que ser tú en un día así", "se tardan mucho en las entregas de esta serie, para cuando acabe ya van a ser papás los chicos", son algunos de los comentarios expresados en el timeline de la publicación.



¿Cuántas temporadas tiene Stranger Things?

La popular serie de Netflix, protagonizada por Winona Ryder, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Sadie Sink, Natalia Dyer, entre otros cuenta con 4 temporadas. Fue escrita y dirigida por los hermanos Matt y Ross Duffer y producida por Shawn Levy.