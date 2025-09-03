Netflix libera la Parte 2 de la segunda temporada de Merlina

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 3 (EL UNIVERSAL).- La espera terminó: Netflix ya liberó los nuevos capítulos de la segunda temporada de Merlina.

El pasado 6 de agosto se estrenó la segunda entrega con solo cuatro episodios iniciales, que rápidamente colocaron a la serie en el Top 10 de la plataforma. Ahora, tras casi un mes de espera, los fanáticos ya pueden disfrutar del desenlace de la historia que quedó en suspenso en el cuarto capítulo.

¿Cuántos capítulos tiene la Parte 2?

La Parte 2 contiene los últimos cuatro capítulos de la segunda temporada, cada uno con una trama cargada de misterio y giros oscuros:

