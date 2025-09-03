Netflix libera la Parte 2 de la segunda temporada de Merlina
La Parte 2 incluye cuatro episodios llenos de misterio y posibles pistas para una tercera entrega.
CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 3 (EL UNIVERSAL).- La espera terminó: Netflix ya liberó los nuevos capítulos de la segunda temporada de Merlina.
El pasado 6 de agosto se estrenó la segunda entrega con solo cuatro episodios iniciales, que rápidamente colocaron a la serie en el Top 10 de la plataforma. Ahora, tras casi un mes de espera, los fanáticos ya pueden disfrutar del desenlace de la historia que quedó en suspenso en el cuarto capítulo.
¿Cuántos capítulos tiene la Parte 2?
La Parte 2 contiene los últimos cuatro capítulos de la segunda temporada, cada uno con una trama cargada de misterio y giros oscuros:
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Capítulo 5: Sombría sed de venganza
Enfrentamiento en el Día de Muertos. El hambre de Slurp causa problemas a Pericles. Duración: 51 minutos.
Capítulo 6: Conoce mi sombría esencia
Un espíritu del pasado de Nunca Más altera la relación entre Merlina y Enid, poniendo en peligro a una compañera.
Capítulo 7: Sombrío y vil metal
Fiesta de gala en el colegio. Merlina busca pruebas contra Dort y Morticia enfrenta a su madre.
Capítulo 8: Sombría declaración de guerra
Se revelan secretos familiares y Merlina intenta evitar una oscura profecía, lo que abre la puerta a una posible tercera temporada.
no te pierdas estas noticias
Netflix libera la Parte 2 de la segunda temporada de Merlina
El Universal
La Parte 2 incluye cuatro episodios llenos de misterio y posibles pistas para una tercera entrega.
Supergrass revive el britpop en el Metropolitan con "I Should Coco"
El Universal
La banda celebró 30 años de su icónico disco en CDMX con un setlist cargado de nostalgia, acompañados por The Ramona Flowers y Sport Teams como teloneros
YA ESTA EN MÉXICO
El Universal
EL CANTANTE LLEGÓ A NUESTRO PAÍS, LISTO PARA EMPRENDER UNA GIRA DE 24 CONCIERTOS