Netflix libera la Parte 2 de la segunda temporada de Merlina

La Parte 2 incluye cuatro episodios llenos de misterio y posibles pistas para una tercera entrega.

Por El Universal

Septiembre 03, 2025 11:36 a.m.
A
Netflix libera la Parte 2 de la segunda temporada de Merlina

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 3 (EL UNIVERSAL).- La espera terminó: Netflix ya liberó los nuevos capítulos de la segunda temporada de Merlina.

El pasado 6 de agosto se estrenó la segunda entrega con solo cuatro episodios iniciales, que rápidamente colocaron a la serie en el Top 10 de la plataforma. Ahora, tras casi un mes de espera, los fanáticos ya pueden disfrutar del desenlace de la historia que quedó en suspenso en el cuarto capítulo.

¿Cuántos capítulos tiene la Parte 2?

La Parte 2 contiene los últimos cuatro capítulos de la segunda temporada, cada uno con una trama cargada de misterio y giros oscuros:

  • Capítulo 5: Sombría sed de venganza
    Enfrentamiento en el Día de Muertos. El hambre de Slurp causa problemas a Pericles. Duración: 51 minutos.

  • Capítulo 6: Conoce mi sombría esencia
    Un espíritu del pasado de Nunca Más altera la relación entre Merlina y Enid, poniendo en peligro a una compañera.

  • Capítulo 7: Sombrío y vil metal
    Fiesta de gala en el colegio. Merlina busca pruebas contra Dort y Morticia enfrenta a su madre.

  • Capítulo 8: Sombría declaración de guerra
    Se revelan secretos familiares y Merlina intenta evitar una oscura profecía, lo que abre la puerta a una posible tercera temporada.

