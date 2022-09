Netflix revelará avances de más de 120 series y películas en Tudum

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 14 (EL UNIVERSAL).- Los fans de la plataforma Netflix podrán disfrutar el próximo 24 de septiembre del evento global Tudum en donde se revelarán noticias y avances exclusivos de más de 120 series y películas.

A lo largo de 24 horas el público disfrutará de cinco eventos globales llenos de estrellas, cuyo tráiler fue revelado la mañana de este miércoles.

Dentro de las celebridades que presentarán el evento están: Jamie Foxx, Millie Bobby Brown, Maité Perroni, Sheron Menezzes, Noah Centineo, Cho Min-ho, Cho Yi-hyun, Zakir Khan, Prajakta Koli, Maitreyi Ramakrishnan, entre otros.

En el clip de casi dos minutos de duración los espectadores podrán ver un adelanto de lo que tendrá dicho evento que estará disponible en los canales de YouTube de Netflix en todo el mundo, en 29 idiomas.

Las personas que estén al pendiente de Tudum podrán saber de material inédito de algunas producciones, conocer cuáles serán las esperadas series que vendrán, los nuevos filmes que tendrá la plataforma y primicias exclusivas.

"Vamos a lanzar un evento global para fans, te contaré lo que estás por presenciar", dijo Jamie Foxx en el avance, en el que se informó que también habrá un vistazo de detrás de cámaras.

Se dará a conocer información relacionada a producciones como: "Squid game", The Crown, "Bridgerton", "The umbrella academy", "Lupin", "Enola Holmes 2", "Slumberland", "Alice in borderland", "Shadow and bone", "3 body problem", "A knives out mystery", "Beyond the universe", "Wednesday" y "Extraction 2".

Así como de "Emily in Paris", "Stranger things", "The witcher", "Heartstopper", "El amor después del amor", "El reino", "Vikings: Valhalla" y más.