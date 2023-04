Nick Carter, señalado por presunto abuso por cantante

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 12 (EL UNIVERSAL).- Desde diciembre del 2022, el cantante Nick Carter ha estado en medio del escándalo, luego de que una joven con trastorno del espectro autista lo denunciara por el presunto delito de abuso sexual.

Según declaraciones de la chica, Carter se habría propasado con ella cuando apenas tenía 17 años y acudió a uno de sus conciertos en la ciudad de Washington. En ese entonces, dijo, Carter la invitó a pasar al camión donde viajaba la banda y después de obligarla a practicarle sexo oral en el baño del lugar, la condujo hasta una de las camas, donde continuaría agrediéndola.

Ahora, y en medio de la investigación que ya se lleva a cabo, ha resurgido otra denuncia en contra del músico por los mismos cargos; y es que, la cantante Melissa Schuman volvió a hablar sobre la supuesta agresión que vivió a manos de Nick, hace más de 20 años.

A través de sus redes sociales, la exitegrante de la banda Girl band Dream, lanzó un comunicado en el que pide a la industria musical que deje de defender y apoyar a los depredadores sexuales y, por el contrario, hostiguen a las víctimas que sólo tratan de obtener justicia: "me he enfrentado a una reacción violenta extraordinaria por defenderme. No soy la primera, sin embargo, mi intención es que sea la última", escribió. "Es hora de que las figuras poderosas de la industria reciban el mensaje de que ya no pueden permitir y proteger a los depredadores sexuales", agregó.

Sin dar más detalles al respecto, Schuman también dejó claro que no descansará hasta que todas las mujeres que trabajan en este mundo puedan estar seguras: "lucho para hacer de la industria de la música un lugar más seguro para trabajar y actuar".

Esta no es la primera vez que la cantante hace alusión a la presunta agresión de la que fue víctima. En 2017 interpuso una denuncia formal en contra del famoso, sin embargo, no procedió porque el delito ya había prescrito.

Sin embargo, Melissa hizo públicas sus acusaciones y relató que Nick la habría obligado a sostener un encuentro sexual sin su consentimiento: "Fue implacable, se negó a aceptar mis no por respuesta. Era pesado, demasiado pesado para salir debajo de él. Entonces lo sentí, puso algo dentro de mí", contó.

Por su parte, Liane K. Wakayama, abogada del cantante, ha defendido la inocencia de Carter y afirmó que los señalamientos de Melissa son completamente falsos: "Melissa Schuman ha estado vendiendo esta historia durante muchos años, pero su acusación era falsa cuando lo hizo por primera vez en 2017, y todavía lo es", dijo.