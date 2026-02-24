NICK REINER SE DECLARA INOCENTE
El portal "TMZ" reporta que Nick Reiner, acusado de asesinato en primer grado, por la muerte de su madre Michele y su padre Rob, se ha declarado inocente. El medio difundió el video en donde el joven se encuentra en la lectura de cargos, acompañado de su asesora legal, la abogada Kimberly Green.
Durante la lectura de cargos de Nick, este se declaró inocente, luego de que, a partir del 15 de diciembre, día en que fue arrestado, se convirtiera en el principal sospechoso del homicidio de sus progenitores, asesinados el día anterior -14 de diciembre-.
Nathan Hochman, fiscal del distrito del condado de Los Ángeles, fue el encargado de leer los cargos de Reiner, de 32 años, en los que está incluido el presunto delito de asesinato en primer grado y una alegación, en circunstancias especiales, como reporta el medio estadounidense.
