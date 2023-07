Nieto de Robert De Niro ya contaba con una breve carrera en Hollywood

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 3 (EL UNIVERSAL).- La familia de Robert De Niro se encuentra pasando por uno de los momentos más difíciles luego de que el cuerpo de Leandro De Niro, nieto del actor, fuera encontrado sin vida en un departamento de Nueva York.

Hasta este lunes las causas del fallecimiento no se han dado a conocer, sin embargo, el sitio TMZ aseguró que el caso se está investigando como una posible sobredosis, ya que en el lugar también se habrían descubierto restos de drogas y algunos artefactos para su consumo.

La muerte del joven, de apenas 19 años, fue confirmada por Drena De Niro, hija adoptiva del protagonista de "Taxi Driver", y retomada por varios medios internacionales, despertando así gran interés en la vida del adolescente, quien ya se encontraba labrando su propio camino en Hollywood, pues quería seguir los pasos de su famoso abuelo.

Aunque su apellido es más que conocido en el mundo del séptimo arte, Leandro apenas estaba dando sus primeros pasos como actor. Incursionó en el cine a muy temprana edad, y es que con tan solo dos años apareció en la cinta independiente ´The Collection´.

Después de este primer proyecto, la carrera del joven se vio pausada, pues no se tiene registro de ningún otro trabajo profesional. 2018 fue el año en el que estuvo más activo frente a las cámaras; grabó dos películas, una de ellas "A star is born", que estuvo nominada al Oscar y donde compartió créditos con Bradley Cooper y Lady Gaga.

También consiguió un pequeño papel en "Cabaret Maxime", en la que actuó junto a su madre.

A pesar de sus ganas de querer brillar como actor, Leandro no era muy fan de la exposición mediática, siempre mantuvo un bajo perfil y contrario a los jóvenes de su edad no contaba con ninguna red social.