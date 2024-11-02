NINEL CONDE IMPACTA EN TV CON SU ROstro TRANSFORMADO
LA APARICIÓN DE NINEL CONDE EN UN PROGRAMA ESTADOUNIDENSE DESATÓ COMENTARIOS EN REDES SOCIALES SOBRE EL ASPECTO DEL ROSTRO DE LA CANTANTE DE 48 AÑOS, EL CUAL LUCE MUY DIFERENTE QUE EL RECORDADO POR LOS CIBERNAUTAS QUE TAMBIÉN HAN SEGUIDO SUS PASOS COMO ACTRIZ EN TELENOVELAS COMO “FUEGO EN LA SANGRE” Y “REBELDE”. LA CANTANTE SE HA SOMETIDO A VARIOS PROCEDIMIENTOS ESTÉTICOS QUE HAN MODIFICADO SU ROSTRO CASI POR COMPLETO. LOS COMENTARIOS EN LA PUBLICACIÓN DEL VIDEO DE NINEL EN EL PROGRAMA DE TELEVISIÓN COINCIDEN CON LA SORPRESA DE LOS CIBERNAUTAS SOBRE SU ROSTRO.
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