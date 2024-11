NUEVO ÁLBUM

NUEVA YORK.-El día de ayer, Nelson, quien tiene 91 años, lanzó “Last Leaf on the Tree”, su segundo álbum de estudio este año — también su 76º álbum de estudio en solitario y el 153º en total, según la clasificación de su prolífica discografía por Texas Monthly. ¿Hay más? Nelson ríe por teléfono, “No sé. Espero que haya algunos más”. ¿Quizás llegará a 200? “¡Por qué no!”.

“Last Leaf on the Tree” es un álbum de primeras veces y también de elementos más familiares; es su primer álbum producido enteramente por su hijo Micah, que incluye algunas canciones originales y versiones de clásicos de Nelson como Neil Young, Nina Simone y Tom Waits, así como algunas inclusiones menos obvias, como una reversión de “Do You Realize??” de Flaming Lips y “Lost Cause” de Beck.

“Él es un verdadero artista”, dice Nelson sobre su hijo. “Él eligió todas las canciones”.

Al preguntarle cómo le comunicó a su productor Buddy Cannon que Micah se haría cargo, Nelson bromea, “Simplemente lo sorprendimos”.

Las sensibilidades artísticas y de rock alternativo de Micah Nelson están presentes en el disco, no sólo en la selección de canciones sino también en su ejecución. Por ejemplo, para una versión de “Are You Ready for the Country” de Young, utilizó palos y hojas para la percusión en lugar de instrumentación tradicional. “No noté nada diferente”, ríe Nelson.

Su esposa, Annie Nelson, quien se une a Willie para la entrevista, agrega, “Él lo dice todo el tiempo. Es genial tocar con tu hijo. Y es aún mejor si es bueno”.

Después de siete décadas componiendo canciones, Willie Nelson dice que la única manera de identificar si una es buena es simplemente escuchar: “Lo sabes cuándo lo escuchas. Cuando escuchas algo y piensas, ‘Maldita sea, desearía haber escrito eso’, es una buena canción”.

“Bueno, tengo 91 años y más, así que, ya sabes, no me preocupa. No me siento mal. No me duele nada. No tengo ninguna razón para preocuparme por morir. dijo.