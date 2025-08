Niurka se casará por cuarta vez

Niurka está haciendo las cosas diferentes, a sus 57 años se volverá a casar, pero con el corazón por delante dejando a un lado el escándalo que la ha caracterizado en el pasado, será la cuarta ocasión en la que la vedette llegue al altar.

La cubana está enamorada de su novio Bruno Espino, un modelo, actor y bailarín originario de Veracruz, México 20 años menor que ella, quien según sus palabras la ha ayudado a centrarse y la ha inspirado a hacer las cosas bien cada día.

Bruno y Niurka se comprometieron en vivo en el reality "La Casa de los Famosos All Stars" en 2025, donde él le pidió matrimonio, su relación comenzó en julio de 2024, la pareja está cumpliendo su primer aniversario.

Niurka decidió darle el "sí" a Bruno después de que él la "conquistara a la antigüita" y ella decidiera ponerle fin a un momento en el que se encontraba sola sin expectativas de una relación amorosa.

Niurka no se quiere vulgar

Niurka se casó con Juan Osorio en 1998 y se divorciaron en 2003, fruto de esa relación nació Emilio Osorio, el hijo menor de la vedette, pues anteriormente nacieron Kiko y Romina.

La boda entre Niurka y Bobby Larios fue en 2004, pero en 2006 se separaron; la vedette se casó por tercera vez con Yanixán Texidom con quien contrajo matrimonio en 2007, se separaron en 2009 y el divorcio se hizo oficial en 2011.

Niurka reconoce que en el pasado le faltó mucho al respeto al matrimonio porque no creía en él, así lo confesó en entrevista con "De primera mano", donde detalló que entonces le importaba más el show y la polémica en torno a su boda, que el compromiso mismo.

"Me vestía semidesnuda para casarme como de sirenita, y cosas así que hice que sabía que estaba dando más show que poniendo el corazón y la otra persona participando de lo mismo", dijo.

Con Bruno lo quiere hacer distinto, pues compartió que se quiere vestir elegante y sencilla, sin hacer el ridículo y con un atuendo propio de su edad.

"Me quiero vestir bonita, elegante, nice, fina, sencilla ad hoc con su edad para no hacer el ridículo", se sinceró.

La pareja planea una reunión con poca gente, una ceremonia íntima en la que asistan sólo personas cercanas a la pareja y a la familia.