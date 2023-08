"No se puede culpar ni a las víctimas de abuso, incluida yo": Gloria Trevi

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz es una adolescente de Monterrey, hasta cierto punto tímida, que sueña con ser artista, pero ¿quién lo va a saber? Un concurso para encontrar a la doble de Chispita (personaje interpretado en aquel entonces por Lucero en la telenovela del mismo nombre) en "XE-TÚ", programa producido por Carla Estrada en los años 80, representa la gran oportunidad.



Así arranca el primer episodio de "Gloria Trevi: Ellas soy yo", que tanto en su bioserie como en su vida representa un parteaguas para la cantante.

"Ahí empieza parte del sueño que se convirtió en pesadilla, no por ella (Carla Estrada) ni por el programa ("XE-TÚ"). Es lo impresionante. Se van a dar cuenta cómo se va desencadenando todo y es un efecto dominó que estoy tratando de concientizar", explica Trevi en entrevista, en torno al concurso que ganó y que significó su debut en público y la primera vez que la vio su productor musical.

Poco después, Trevi es presentada por el cantante Ricky Luis ante el compositor de canciones como "Suavemente" y "Tiempos mejores" para formar un grupo de chicas; se muda a la Ciudad de México, primero con autorización de su mamá, quien después le pide regresar; una terca Gloria se niega y le cuelga el teléfono, aun cuando la está pasando mal. Su productor, quien junto con ella fue detenido y acusado de corrupción de menores en el año 2000, empieza a abusar y a violentar a las adolescentes que tiene recluidas con el argumento de que las convertirá en estrellas de la música.

"No se puede culpar ni a las víctimas de abuso, incluida yo, ni a cualquier persona que haya estado antes de mí ni después de mí. Ni a los padres. Muchas veces le echan la culpa a los papás, aunque sí haya habido uno que otro por ahí un poquito pasado de lanza, pero en realidad hubo una persona que fue la catalizadora de todas las cosas: la mente, el actor, el detonante. Si esa persona no hubiera sido así (el hubiera no existe -reconoce-) pero hay una persona que es responsable. Y entre más queramos fincarle responsabilidad a otras personas, más se las quitan a esa, y es lo que no debemos hacer".

Hoy, a 18 años de haber sido acusada y absuelta del delito de corrupción de menores, nuevas denuncias en su contra fueron interpuestas en Estados Unidos este año.

"Las personas que me hicieron lo que me hicieron tratan de amenazarme con estas denuncias, pero yo ya lo viví y no le tengo miedo a eso. Sabemos que detrás están personas con intereses muy grandes. Eso se va a ver un poco en la serie. Pero se están pisando la cola ellos solos porque la verdad es que ni siquiera me estoy enfocando en defenderme".

No busca defensa, insiste Gloria, ni fuera ni dentro de la bioserie que se estrenó hoy en la plataforma Vix.

"Es voy a contar mi historia, pero más la parte humana, emocional y más buscando que otras personas se reflejen. Ya sé que muchas personas han dicho: queremos que otras personas no pasen por esta situación del maltrato y del abuso, pero sí. Y cuando digo: 'Ellas soy yo', me refiero a las personas, no nada más las mujeres. También me refiero a los hombres".