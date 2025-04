Impacto de las elecciones en Wisconsin y Florida

Un trío de elecciones celebradas el martes proporcionó señales de advertencia tempranas para los republicanos y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al comienzo de un mandato ambicioso, mientras los demócratas se unieron contra sus esfuerzos por reducir el gobierno federal y el papel desproporcionado que juega el multimillonario Elon Musk.

En la contienda principal por un puesto en la Corte Suprema de Wisconsin, el juez conservador respaldado por Trump, y apoyado por Musk y sus grupos con 21 millones de dólares, perdió por un margen significativo en un estado que Trump ganó en noviembre. Y aunque los republicanos de Florida mantuvieron dos de los distritos de la Cámara de Representantes que más apoyan a Trump en el país, ambos candidatos también tuvieron un desempeño inferior al margen de Trump en noviembre.

Las elecciones, los primeros comicios importantes que se llevan a cabo desde el regreso de Trump al poder, fueron vistas como una medida temprana del sentimiento de los votantes mientras Trump trabaja con una velocidad sin precedentes para alterar drásticamente el gobierno federal, chocando con los tribunales y buscando venganza mientras prueba los límites del poder presidencial.

El partido que pierde la presidencia en noviembre generalmente gana escaños en las siguientes elecciones de mitad de periodo, y los resultados del martes proporcionaron esperanza para los demócratas, quienes han enfrentado una avalancha de críticas internas y externas sobre su respuesta a Trump, de que pueden seguir esa tendencia.

Charlie Kirk, el activista conservador y podcaster cuyo grupo trabajó junto a Musk para impulsar al conservador Brad Schimel en Wisconsin, argumentó que la pérdida para un puesto en la Corte Suprema estatal el martes subrayó un desafío fundamental para los republicanos, particularmente en contiendas donde Trump no está en la boleta.

"Hicimos mucho en Wisconsin, pero nos quedamos cortos. Debemos darnos cuenta y apreciar que ahora somos el partido de de baja propensión", escribió en una publicación en la red social X, refiriéndose a los votantes de baja propensión que no votan regularmente. "El partido ha sido renovado. Las elecciones especiales y las elecciones fuera de ciclo seguirán siendo un problema sin un cambio de estrategia".

Cambios importantes en Wisconsin

Trump ganó Wisconsin en noviembre por 0,8 puntos porcentuales, o menos de 30.000 votos. En la primera gran prueba desde que asumió el cargo, el estado políticamente oscilante se desplazó significativamente hacia la izquierda.

El condado de Sauk, al noroeste de la capital del estado, Madison, es un indicador del estado. Trump lo ganó en noviembre por 626 votos. Sauk se desplazó 16 puntos porcentuales en la dirección de la jueza Susan Crawford, la favorita liberal respaldada por los demócratas nacionales y donantes multimillonarios como George Soros.

Además de una fuerte participación en áreas predominantemente demócratas, Crawford tuvo un desempeño notablemente mejor en los condados suburbanos de Milwaukee de los que los republicanos dependen para aumentar sus márgenes en todo el estado.

Crawford ganó los condados de Kenosha y Racine, ambos de los cuales fueron para Trump sobre la candidata demócrata Kamala Harris. Ganó por unos 10 puntos porcentuales.

En entrevistas con más de 20 votantes en Waunakee, un pueblo políticamente mixto al norte de Madison, varios demócratas sugirieron sin que se les preguntara que su voto fue tanto o más una repudio de los primeros meses de Trump en el cargo como una decisión sobre la dirección de la corte suprema del estado.

"Esta es nuestra oportunidad de decir no", dijo Linda Grassl, una enfermera registrada jubilada de obstetricia y ginecología, después de votar en el corredor de la Biblioteca Pública de Waunakee el martes.

A otros no les gustó que el hombre más rico del mundo desempeñara un papel tan prominente.

"No me gusta que Elon Musk gaste dinero en una elección en la que no debería tener participación", dijo Antonio Gray, un guardia de seguridad de Milwaukee de 38 años. "Deberían dejar que los votantes voten por quien quieran en lugar de insertarse como lo han hecho".

Los republicanos advierten contra sacar conclusiones

El exgobernador de Wisconsin, Scott Walker, dijo que parte del desafío para los republicanos había sido "tratar de conectar los puntos" para convertir la contienda de la Corte Suprema del estado en una sobre Trump, una tarea difícil en una carrera judicial estatal.

"Si eres alguien que se presentó por Trump porque te sientes olvidado, no sueles presentarte a votar en" este tipo de elecciones, dijo, imaginando a los votantes preguntándose: "¿Qué tiene esto que ver con Trump?".

Aun así, Walker advirtió contra leer demasiado las señales.

"Sería un poco cuidadoso al leer demasiado sobre lo que sucede a nivel nacional", dijo.

Trump tuvo mejor suerte en Florida, donde el republicano Randy Fine ganó su elección especial en el 6to Distrito para reemplazar a Mike Waltz, quien renunció para fungir como asesor de seguridad nacional de Trump. Pero Fine venció a su oponente demócrata, Josh Weil, por 14 puntos porcentuales menos de cinco meses después de que Waltz ganara el distrito por 33.

"Este es el equivalente funcional de los republicanos corriendo una carrera competitiva en el distrito que está representado por la representante Alexandria Ocasio-Cortez", dijo el líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, de antemano, invocando a una favorita liberal a quien Trump a menudo denigra. "Kamala Harris ganó ese distrito por 30 puntos. ¿Crees que un republicano sería siquiera competitivo en ese distrito en Nueva York, actualmente en manos de Alex? Por supuesto que no".

Jimmy Patronis, el director financiero del estado, rechazó un desafío de la demócrata Gay Valimont para ganar el escaño del noroeste de Florida vacante por Matt Gaetz, pero también tuvo un desempeño inferior al último margen de victoria de Gaetz.

El par de victorias dio a los republicanos un margen de 220-213 en la Cámara de Representantes, cuando las preocupaciones sobre una mayoría republicana delgada llevaron a Trump a retirar la nominación de la representante de Nueva York, Elise Stefanik, para ser embajadora de las Naciones Unidas.

Para los votantes de ambos distritos, el claro atractivo fue Trump.

Teresa Horton, de 72 años, no sabía mucho sobre la elección del martes, pero dijo que no lo necesitaba.

"No conozco a estas personas que están allí", dijo sobre su boleta.

Brenda Ray, de 75 años, una enfermera jubilada, dijo que tampoco sabía mucho sobre Patronis, pero emitió su voto por él porque cree que "votará con nuestro presidente".

"Eso es todo lo que estamos buscando", dijo.

Tanto Patronis como Fine fueron superados en recaudación de fondos por sus oponentes demócratas. Michael Whatley, presidente del Comité Nacional Republicano, argumentó que lo que era una preocupación republicana antes del martes por la noche había sido una señal de la fortaleza del partido.

"El pueblo estadounidense envió un mensaje claro esta noche: quieren funcionarios electos que avancen en la agenda de Estados Unidos Primero del presidente Trump, y sus votos no pueden ser comprados por los demócratas nacionales", dijo en un comunicado.