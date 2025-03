Nodal, Tool, el Vive Latino y más para este fin de semana

La Ciudad de México comienza a llenarse de conciertos y esta semana estará cargada de música en vivo, con presentaciones de artistas internacionales y nacionales que abarcan diversos géneros. Desde el esperado regreso de Tool hasta el homenaje a Paquita la del Barrio, aquí te contamos todo sobre los recitales más destacados de los próximos días.



Justice – 12 de marzo

Palacio de los Deportes, CDMX

Después de su paso por Monterrey, Guadalajara y el Vaivén 2024, el dúo francés de música electrónica, Justice, regresa a la Ciudad de México con su gira Hyperdrama.

El disco Hyperdrama, lanzado en abril de 2024 fue nominado a los Grammy como Mejor Álbum de Música Electrónica/Dance. Gaspard Augé y Xavier de Rosnay, conocidos por fusionar rock y disco en sus producciones, conquistaron la escena musical con su álbum Cross en 2007. Desde entonces, han ganado múltiples premios, incluyendo un Grammy en 2009 por el remix de Electric Feel de MGMT. Su regreso a México es una deuda saldada con sus fans chilangos tras presentaciones en Monterrey, Guadalajara y el Festival Vaivén 2024.



Tool – 12, 15 y 18 de marzo

12 de marzo – Explanada del Estadio Mobil Super, Monterrey

15 de marzo – Explanada del Estadio Azteca, CDMX

18 de marzo – Calle 2, Guadalajara

Una década después de su última visita, Tool regresa a México con una gira que hará historia. La banda liderada por Maynard James Keenan se presentará en tres ciudades del país, y para hacer la experiencia aún más especial, contarán con The Cult como invitados.

Con más de 30 años de trayectoria y cuatro premios Grammy, Tool es una de las bandas más influyentes del rock progresivo. Con álbumes como Ænima, Lateralus y Fear Inoculum, han redefinido el género.



Christian Nodal – 13 de marzo

Plaza de Toros La México

El ídolo del regional mexicano sigue arrasando con su gira y llegará a la Plaza de Toros La México para deleitar a sus fans con su característico estilo, que combina lo tradicional con sonidos más modernos.



Miguel Bosé – 14 y 15 de marzo

Auditorio Nacional, CDMX

El cantautor español ofrecerá dos noches de nostalgia y éxitos en el Auditorio Nacional. Con una trayectoria icónica, Bosé promete un espectáculo lleno de emoción, repasando sus clásicos y algunas sorpresas.



Girl in Red – 15 de marzo

Pepsi Center WTC, CDMX

La cantautora noruega regresa a México tras su debut en el Corona Capital 2022. Ahora, con su segundo disco I´m Doing It Again Baby!, ofrecerá su primer show en solitario en el país.

Considerada un ícono queer, ha sido elogiada por The New York Times como "una de las compositoras más perspicaces y emocionantes en el mundo de la música con guitarra". Su impacto en la comunidad LGBTQ+ creció significativamente en plataformas como TikTok. Además, fue telonera en varias fechas de The Eras Tour de Taylor Swift.

Faye Webster – 15 de marzo

Auditorio BB, CDMX

Luego de su presentación en el Corona Capital 2021, la cantante estadounidense regresa con Underdressed at the Symphony, su quinto álbum de estudio. Su música, fusiona indie, folk y R&B.



Vive Latino 2025 – 15 y 16 de marzo

Estadio GNP Seguros, CDMX

El festival más emblemático de Iberoamérica celebra su 25 aniversario con un cartel de lujo. Caifanes, Foster the People, Keane, Los Ángeles Azules, Little Jesus, Mon Laferte, Molotov, División Minúscula, Scorpions y Zoé son solo algunos de los artistas que forman parte del cártel.



Homenaje a Paquita la del Barrio – 16 de marzo

Auditorio Nacional, CDMX

A un mes de su fallecimiento, la legendaria Paquita la del Barrio será homenajeada con un emotivo evento titulado Hasta siempre Paquita, ¿Me estás oyendo inútil?. La Sonora Santanera de Carlos Colorado encabezará este tributo, acompañada de artistas invitados como Regina Orozco y Carlos Cuevas.