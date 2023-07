Noelia busca ser madre mediante un vientre de alquiler

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 26 (EL UNIVERSAL).- La cantante puertorriqueña Noelia, en una entrevista con Azucena Cierco en Al Rojo Vivo (Telemundo), reveló sus planes de convertirse en madre junto a su pareja, Jorge Reynoso, mediante el uso de un vientre de alquiler.

"Noelia se siente lista para convertirse en mamá y habló de sus planes. En entrevista con Azucena Cierco en Al Rojo Vivo (Telemundo), la cantante y empresaria puertorriqueña reveló que quiere tener hijos con su pareja Jorge Reynoso. 'Al menos uno, queríamos cuatro', dijo, revelando que planea ser madre vía vientre de alquiler", destacó la noticia.

Este anuncio marca un momento importante en la vida de Noelia, quien ha llevado una relación estable con Jorge Reynoso durante 18 años. La cantante compartió cómo ha sido clave para el éxito de su relación el hecho de no tener secretos y apoyarse mutuamente en todo momento. Jorge Reynoso no solo es su compañero de vida, sino también su mánager y ha sido un pilar fundamental en su carrera artística y empresarial.

Noelia ha pasado por momentos difíciles en su vida, especialmente en su relación con su mamá, la reconocida cantante Yolandita Monge. A lo largo de los años, ha hablado públicamente sobre los problemas y conflictos que ha enfrentado con su madre, acusando a su padrastro de abuso sexual y a su madre de no protegerla. Estos desafíos personales han afectado su perspectiva sobre la maternidad y, en el pasado, expresó su miedo de convertirse en madre debido a sus experiencias pasadas.

Sin embargo, con el apoyo y amor incondicional de Jorge Reynoso, Noelia ha encontrado la confianza para embarcarse en la emocionante aventura de ser madre. "Si voy a ser mamá, quiero estar ahí todo el tiempo y que no sufran lo que uno sufrió", expresó la artista en la entrevista.