¿Nombre de Adrián Marcelo está censurado en LCDLF?

Desde la sorpresiva salida de "La casa de los famosos México", surgió un enigma entre los seguidores del programa al preguntarse por qué el nombre del comediante regiomontano ha "desaparecido" de las conversaciones dentro del reality.

Aunque el exparticipante sigue siendo tema de debate tanto en redes sociales como en el show televisivo, cada vez es más común utilizar referencias indirectas para hablar de él. Esto ha llevado a especular si existe alguna regla que impida mencionar directamente al youtuber o si simplemente se trata de una coincidencia.

Pablo Chagra, encargado del contenido en redes sociales de "La cada de los famosos", tuvo un encuentro con los medios donde abordó si la producción tomó alguna decisión respecto al humorista.

Chagra explicó que en realidad, en el proyecto televisivo nunca se les prohíbe nada. Sin embargo, comentó: "Generalmente se trata de mantener la línea que tanto se lleva en televisión como en digital, y los temas deben tocarse siempre con mucho respeto y cuidado".

Añadió que todos los participantes son personas con carrera y familia, por lo que suelen ser cuidadosos. "Sé que a veces la gente se apasiona, pero tanto Galilea Montijo, Odalys Ramírez, Cecilia Galliano, Diego de Erice y yo debemos mantener la imparcialidad y generar un ambiente de empatía con cada uno de los habitantes que van saliendo".

El creador de contenido aclaró que nunca se le ha prohibido hablar sobre algún tema relacionado con Marcelo. Aunque señala que tiene un poco más de libertad al encargarse de leer las opiniones del público, enfatiza que siempre se debe hablar con respeto.

En cuanto a si han mantenido relación con Adrián Marcelo después de su salida, Chagra mencionó que no ha tenido cercanía con él. "Lo que ustedes han visto en la televisión es lo que ha pasado. En digital, pude entrevistar a Marcelo antes de que entrara a la casa, como lo hice con todos los habitantes, pero después de eso no ha habido contacto, al menos de mi parte", agregó.

También señaló que tiene una opinión sobre la polémica en torno a Marcelo y sus conductas en el reality, pero prefiere esperar a que termine el proyecto para dar su punto de vista. "Mi trabajo en la casa es lo que hago dentro, y una vez fuera, en mis redes no subo contenido sobre esto porque implica tener una opinión", explicó.

Finalmente, Chagra desconoce si Adrián Marcelo pudiera regresar en alguna de las galas futuras.