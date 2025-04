Expresidente Macri afirma que al entorno de Milei lo "manipuló hacia un proyecto de poder"

Buenos Aires, 8 abr (EFE).- El expresidente argentino y líder de Propuesta Republicana (PRO), Mauricio Macri (2025-2019), aseguró este martes que el entorno del presidente Javier Milei lo "manipuló hacia un proyecto de poder" y volvió a criticar a la hermana del mandatario, Karina Milei, por la estrategia electoral del partido oficialista La Libertad Avanza (LLA).

"El entorno presidencial convenció a Milei, lo manipuló hacia un proyecto de poder, poniendo la energía donde no había que ponerla", dijo el expresidente Macri este martes en una entrevista con Radio Rivadavia.

Macri aseguró que su afecto por el primer mandatario "está intacto", pero reveló que desde agosto del año pasado dejó de tener contacto con él, quien solía invitarlo a "comer milanesas en la Quinta Olivos", residencia donde vive el presidente, en Buenos Aires.

Recordó también que en el inicio de su Gobierno, Milei le pidió "sumar capacidad para abandonar el populismo" y se lamentó porque "nada de eso sucedió".

Respecto al armado de las listas de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, principal distrito electoral del país suramericano, el líder de la derecha argentina cuestionó el rol de la Secretaria General de la Presidencia y hermana de Milei, Karina Milei, por no buscar entablar diálogo con su partido y disputarle algunos distritos.

"La Libertad Avanza tuvo que haber puesto la energía en La Rioja, no en Buenos Aires donde las cosas funcionan hace mucho tiempo y seguimos queriendo mejorar", afirmó y añadió: No he podido tener una conversación mano a mano con Karina Milei por decisión de ella. El Presidente siempre ha dicho que las cosas del partido las maneja su hermana".

Sin embargo, el expresidente aseguró que no se siente "opositor" al Gobierno porque se encuentra de acuerdo con el rumbo económico pero aclaró que es "una persona que siempre ha tratado de construir. Lo que está mal, le guste a quien le guste, vamos a decir que está mal".

Defendió también la gestión de su partido en la Ciudad de Buenos Aires y afirmó que: "La mejor forma de ayudar a Javier Milei es votando al PRO".

Macri participó el viernes pasado del lanzamiento de la campaña de las elecciones legislativas de la ciudad de Buenos Aires, en las que su partido medirá fuerzas con el de Javier Milei (La Libertad Avanza), y dijo que ellos nunca han "descalificado a aquel que tiene una crítica".

"Estamos frente a una elección distinta, pero tenemos que proteger lo que hemos conseguido. La ciudad es y será con el PRO", agregó Macri, líder de un partido que desde 2007 ha ganado en el distrito, pero que esta vez podría ir a pérdida con La Libertad Avanza (LLA) o incluso con el peronismo, favorecido por la división de fuerzas de la derecha.

Como cabeza de lista de su partido, Milei designó a Manuel Adorni -vocero presidencial y un actor de peso de su Gobierno- para unos comicios de limitada relevancia electoral, pero que serán clave para medir fuerzas entre ambos partidos y podrían determinar futuras negociaciones y alianzas electorales en otros distritros.

El PRO, por su parte, respondió con la diputada nacional Silvia Lospenatto, quién en 2020 defendió la ley del aborto, por lo que se configura como un perfil progresista contrapuesto al de Adorni.