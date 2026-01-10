Nueva película rusa de Pinocho llega a la pantalla grande

CIUDAD DE MÉXICO, enero 10 (EL UNIVERSAL).- ¿Para cuánto puede dar un cuento clásico? Pues en el caso de "Pinocho", original de Carlo Collodi, aún mucho. Y en marzo arribará a cines una nueva película del muñeco de madera, siendo la cuarta en los últimos seis años.

A diferencia de la historia oscura de Guillermo del Toro, en el que la muerte y la vida del niño van de la mano (ganadora del Oscar en la categoría de Animación) o la reversión de la cinta animada que encabezó Tom Hanks y que pasó sin pena ni gloria, la nueva entrega es anunciada como una nueva versión del relato original de mediados del siglo XIX.

El año pasado llegó a cines locales con su versión de "El mago de Oz" y ahora está en la posproducción de una secuela.

Para su versión de "Pinocho" (llamada originalmente "Buratino") echó mano de Aleksandr Yatsenko, uno de los principales rusos ("Hardcore: misión extrema") en el papel del Papa Carlo, creador del muñeco.

"Consciente de su naturaleza especial, Pinocho emprenderá una aventura junto a sus amigos para demostrarle a su padre y a sí mismo, su verdadero valor, enfrentando engaños y descubriendo que la magia auténtica reside en creer, en acompañar y en aceptar quién eres", dice la sinopsis oficial.

Se trata también de la segunda película que en Rusia se hace del personaje, pues a mediados de los 70s se estrenó "Priklyucheniya Buratino".

Esta última fue una versión basada en "La llave de oro o las aventuras de Buratino", escrita por Alesí Toltoi, que a su vez era un texto libre inspirado en el Pinocho original.

La trama de dicha película sigue a Buratino (títere en italiano) que se encuentra con los niños del teatro del titiritero Karabas Barabas y se propone liberarlos, pero para ello tendrá que desentrañar un misterio que le dijo una tortuga.

Antes, en 1959, los mismos rusos había sacado su propia versión de Pinocho animado (disponible en youtube), casi dos décadas después que Disney.