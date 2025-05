"Octavio Ocaña fue explotado como niño actor"

El rompimiento entre los padres del fallecido actor Octavio Ocaña destapó el supuesto abuso que habría sufrido cuando siendo un niño comenzó con su carrera como actor, ese abuso habría sido por parte de su padre Octavio Pérez.

Así lo reveló Bertha, la hermana de Octavio, quien habló sobre el ambiente de violencia que le tocó vivir a ella, a su hermana y a su pequeño hermano que encarnó por más de 15 años a "Benito Rivers" en la serie "Vecinos".

Tras el asesinato de Octavio en 2022, su familia ganó foco por la búsqueda insistente de justicia para el joven que perdió la vida tras recibir un disparo en la cabeza durante una persecución policial en la autopista Chamapa-Lechería, en el Estado de México.

A casi tres años de la tragedia familia, se sabe que los padres de Octavio ya no están juntos como pareja porque el señor Octavio Pérez le habría sido infiel a su esposa, además de violentarla físicamente durante varios años, esto según lo dicho por su hija Bertha, quien además habló del abuso como actor infantil, que sufrió su hermano por parte de su papá.

----Octavio Ocaña tuvo una infancia como la de Luis Miguel

Bertha Ocaña busca que la vida de su hermano se cuente en una bioserie en la que se mostraría la verdad sobre cómo fue su vida, la cual incluye episodios de violencia por parte de su padre, a sí lo contó a "De primera mano".

"La infancia de Octavio fue una infancia muy dura, muy difícil, porque fue un niño actor, etapa en la que no vivió una estabilidad hogareña porque siempre hubo violencia", dijo.

Bertha recordó que cuando salió la serie de Luis Miguel, su hermano Octavio la vio completa y se sintió identificado con la historia de Luis Miguel y su papá, Luisito Rey, por cómo llevó la carrera del cantante.

"Octavio llegó a apodarle a mi papá Luisito Rey".

La relación entre Luis Miguel y su padre, Luisito Rey, fue conflictiva y marcada por el abuso, la explotación y la manipulación. Luisito Rey, además de ser su padre, fue su manager durante la infancia y adolescencia del cantante, etapa en la que ejerció un control absoluto sobre su vida y carrera.

Bertha dijo que "por supuesto" su hermano sufrió explotación laboral, y que cuando Octavio decide regresar a la televisión siendo mayor de edad, le emocionó el hecho de él cobrar su propio dinero y poderse comprar su propio carro; sin embargo, dijo, sufrió manipulación por parte de su papá, quien le dijo que no le parecía justo que "regresara sin él".

Bertha aseguró que aunque también hubo violencia física, existió sobre todo violencia psicológica, pues su padre volvió machista a Octavio.

Octavio Pérez, padre del actor, negó las declaraciones de su hija y de su esposa, aseguró que nunca existió violencia, aunque admitió que ya rehace su vida junto a otra mujer.