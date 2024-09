"Cometí un error, no tuve la postura que debí tener": Odalys Ramírez

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 4 (EL UNIVERSAL).- Odalys Ramírez fijó su postura ante lo sucedido la noche de ayer en la gala de "La Casa de los Famosos México", después de que ella puso sobre la mesa la polémica frase que Adrián Marcelo expresó el pasado domingo tras ser salvado: "una mujer menos para maltratar", dicho que aunque él asegura que fue sarcasmo, provocó inquietud en Odalys.

Tras el comentario de la conductora, Adrián Marcelo y Gala Montes protagonizaron una tensa discusión que duró varios minutos mientras el resto de los habitantes escuchaban sin intervenir en el tenso enfrentamiento que derivó en que la producción del reality ya no volviera a enlazarse con la casa.

La salida de Adrián Marcelo cerró la tensa velada que fue antecedida por varios episodios de discusiones acaloradas entre Adrián y Gala, la primera de ellas en la segunda semana de inicio del reality, cuando el youtuber enfrentó a la actriz en el jardín de la casa cuestionando sus problemas de salud mental.

----Odalys Ramírez reprueba violencia de género

La conductora ofreció una disculpa por no saber manejar la situación la noche de ayer en la gala de "La Casa de los Famosos", pues asegura que en su afán de conciliar y de invitar a la reflexión no tuvo un buen manejo de crisis, la situación, dice, la superó en medio de la discusión entre Adrián Marcelo y Gala Montes.

"Tengo este sentimiento de que traicioné mis ideales, mis convicciones, y no dejé clara mi postura que por supuesto está completamente en contra de la violencia de género y de cualquier tipo de violencia y que por supuesto siempre va a estar a favor de muchas mujeres que como yo llevamos años de lucha para que no se nos juzgue y no se nos violente", expresó tajante.

Ramírez admitió que cometió un error al dejar bien clara su postura la noche de ayer, sin embargo, ese error no la define, por lo que a través de un video compartido en redes expresó su sentir ante la situación y ofreció una disculpa.

"Soy un ser humano, cometo errores, ayer cometí un error, no tuve la postura que debí tener, sin embargo, es de sabios reconocerlo y aquí estoy dando la cara para decirles que un error no me define, tendré que aprender mucho de la manera en la que manejé las cosas ayer, me hago cargo, me hago responsable", expresó.