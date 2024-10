OLIVIA RODRIGO CAE EN ESCENARIO

La cantante Olivia Rodrigo protagonizó un bochornoso momento durante su más reciente concierto en Melbourne, Australia, como parte de su gira “Guts”. A través de redes sociales, se viralizó un clip donde se puede ver a la cantante emocionada mientras interactuaba con el público. Sin embargo, no era consciente del peligro que la esperaba. Cuando se dirigía hacia uno de los extremos del estadio Rod Laver Arena, no vio una abertura en el suelo y terminó cayendo al vacío “Oh dios mío, eso fue divertido”, dijo Olivia después de quedarse unos segundos en silencio y posteriormente salir del hueco. Afortunadamente, la cantante no parecía herida. Sonriente, aunque visiblemente avergonzada, tranquilizó a sus seguidores diciendo: “Estoy bien”.