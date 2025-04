Olivia Rodrigo se rinde ante fans mexicanos

El Estadio GNP se convirtió en el escenario de un hecho histórico para la carrera de Olivia Rodrigo.

La noche de este miércoles, la estadounidense debutó como solista en México y lo hizo con el pie derecho, y es que no solo logró abarrotar el recinto, uno de los más importantes de la capital, sino que este concierto se convirtió en el más grande que ha dado, hasta ahora.

En punto de las 21:10, la cantante se paró frente a casi 65 mil asistentes que se dieron cita solo para verla y no pudo ocultar su sorpresa al ver a tanta gente reunida:

"¿Cómo están esta noche, Ciudad de México? Mierda, saben que este es el show más grande que he dado en mi jodida vida, no puedo creer lo que ven mis ojos. Muchas gracias por venir", exclamó entre los gritos ensordecedores de sus fans.

Desde las primeras horas del día, los alrededores del estadio se llenaron de jóvenes que con atuendos brillantes, prendas en tonos morados y referencias a sus canciones, contaban los minutos para que el espectáculo iniciara.

La expectativa por el concierto se sentía en el aire, y Rodrigo lo supo desde que puso un pie en el escenario. "No sé si lo sepan, pero tienen la fama de ser realmente escandalosos, ¿es verdad? ¡Tienen que mostrármelo esta noche!", desafió a sus seguidores, desatando aún más la euforia.

El concierto arrancó con la ya emblemática introducción audiovisual de la cantante caminando sobre una cuerda floja, simbolizando el vértigo de la juventud y el amor. Mientras la imagen llegaba a su clímax y Rodrigo parecía caer al vacío, el estadio se sumió en la oscuridad... solo para estallar en luces y gritos con su entrada triunfal al escenario.

"Obsessed" marcó el inicio de una noche cargada de energía, donde la joven estrella repasó los éxitos que la han consolidado como una voz generacional. Con 21 años y tres premios Grammy en su haber, Rodrigo llega a México en el punto más alto de su carrera, y el día de mañana pretende repetir este gran éxito en su segundo y último concierto en la ciudad.