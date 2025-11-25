Olivia Yacé renuncia a su título de Miss Universo África y Oceanía

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Miss Costa de Marfil, Olivia Yacé, anunció el lunes que renunció a su título como representante de su país ante Miss Universo y al título de Miss Universo África y Oceanía que le fue concedido tras la final de la semana pasada en Tailandia, donde quedó como cuarta finalista.

La renuncia de Yacé, anunciada en una publicación en su cuenta de Instagram, se suma a la turbulencia tras el triunfo de la mexicana Fátima Bosch, quien superó a Miss Tailandia para reclamar la corona universal de 2025.

"Debo mantenerme fiel a mis valores: respeto, dignidad, excelencia e igualdad de oportunidades, los pilares más fuertes que me guían", dijo. "Alejarme de este papel reducido de Miss Universo África y Oceanía me permitirá dedicarme plenamente a defender los valores que estimo".

El título de Yacé es de reina continental y es igual al de Miss Universo Asia, Miss Universo Europa y Medio Oriente, y Miss Universo Américas, otorgados a Zhao Na de China, Julia Ann Cluett de Malta y Stephany Abasali de Venezuela, respectivamente.

Yacé, de 27 años, habla francés, inglés y español. Durante la final fue una de las concursantes favoritas del público y también de presentadores de televisión.

Vivió en Costa de Marfil y Estados Unidos, estudió administración de empresas y mercadotecnia en la Universidad Widener y una maestría de administración de marcas de lujo. Es modelo desde la adolescencia y apoya los derechos de las mujeres y la educación para los jóvenes de África a través de la Fundación Olivia Yacé.

Contaba con amplia experiencia en certámenes de belleza previa a Miss Universo. En 2021 fue coronada Miss Costa de Marfil y representó a su país en Miss Mundo, donde terminó como segunda finalista y obtuvo el título de Miss Mundo África.

"Mi mayor deseo es ser un modelo a seguir para la nueva generación, especialmente para las jóvenes. Las animo a superar sus límites, a entrar con confianza en habitaciones donde creen que no pertenecen y a abrazar con orgullo su identidad", señaló en su publicación acompañada de fotografías de ella concursando en Miss Universo.

Además de la renuncia de Yacé, la Organización Miss Universo se ha visto afectada por las acusaciones del compositor y empresario franco-libanés Omar Harfouch quien se abstuvo de participar como miembro del jurado y sugirió que existía algún tipo de manipulación en la selección de finalistas del concurso. La acusación fue negada. El ex jugador de fútbol francés Claude Makélélé también renunció a su participación en el jurado, aunque por "motivos personales imprevistos".

Por otra parte, la policía tailandesa investigó la supuesta promoción ilegal de casinos en línea como parte de la publicidad del evento.

Además de estos señalamientos, la atención sigue puesta en Miss Jamaica Gabrielle Henry, quien se encuentra en una unidad de cuidados intensivos tras sufrir una aparatosa caída en el escenario durante la competencia preliminar.

"Le deseo a Miss Universo Jamaica una pronta recuperación y le envío todo mi cariño", escribió Yacé.