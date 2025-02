Omar Chaparro reflexiona sobre el sueño americano

Aunque Omar Chaparro filmó la película "Un Viaje al Corazón" hace tres años y su estreno ocurrió en 2024, el actor y comediante afirma que la historia se siente más vigente que nunca.

Radicado en Los Ángeles desde hace casi ocho años, el actor y comediante forma parte del elenco del musical "Spamalot", pero afirma que vivió de cerca las dificultades que enfrentan los migrantes en Estados Unidos, especialmente ante las políticas del presidente Donald Trump.

"El sueño americano es demasiado caro. No solo hablo de dinero, sino del costo emocional y psicológico que implica vivir allá sin paz ni libertad", reflexionó ante los medios.

La cinta "Un Viaje al Corazón", dirigida por Alonso Álvarez-Barreda y basada en hechos reales, narra la historia de Julián, un padre viudo que es deportado injustamente a México y se ve obligado a regresar a Estados Unidos para salvar la vida de su hija, quien necesita un trasplante de corazón.

Actualmente, el presidente Donald Trump ha prometido endurecer su política migratoria con deportaciones masivas, la cancelación de programas humanitarios y la reactivación del muro fronterizo. Estas medidas afectarían tanto a los migrantes como a la economía estadounidense, donde residen 38.4 millones de mexicanos, de los cuales 4.8 millones son indocumentados.

-----"Como México, no hay dos"

A pesar de sus años en Estados Unidos, Omar Chaparro enfatiza su amor por México y la conexión con su país natal. "Me dicen que hablo mucho de México, pero vivo en Estados Unidos. Y yo les respondo: 'Mírenme, aquí estoy'. Ahora mismo paso más tiempo en México, recorriendo la Roma y Polanco en mi moto. Como México, no hay dos", expresó durante la presentación de "Spamalot".

El actor de 50 años también alentó a los migrantes a no aferrarse exclusivamente al "sueño americano" y explorar otras oportunidades.

"Hay un sueño mexicano, un sueño colombiano, un sueño guatemalteco. Los hispanos tenemos algo que el país vecino no tiene: la alegría de vivir, la resiliencia, el optimismo y el amor por la familia".

El filme de Omar Chaparro, que cuenta con un elenco conformado por talento mexicano y estadounidense, incluyendo a Will Rothhaar, Héctor Jiménez, Jesús Ochoa y London Garza, ha sido bien recibido en festivales internacionales y busca generar reflexión en el público.

Actualmente, "Un Viaje al Corazón" está disponible en Disney+, mientras que "Spamalot", la comedia musical basada en la película "Monty Python and the Holy Grail", se estrenará el 14 de febrero en el Centro Cultural Teatro 1.