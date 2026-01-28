´ONE BATTLE AFTER ANOTHER´, FAVORITA A LOS BAFTA

La película ´´One battle after another´, del director estadounidense Paul Thomas Anderson, se posicionó este martes con 14 nominaciones como la favorita de la 79 edición de los premios BAFTA, los más importantes del cine británico, donde la española ´Sirat´, de Óliver Laxe, también logró una nominación.

En la carrera hacia los BAFTA, que se celebrarán el próximo 22 de febrero en Londres, a ´One battle after another´ le sigue de cerca ´Sinners´, con 13 nominaciones; así como ´Hamnet´ y ´Marty Supreme´, con 11; ´Frankenstein´ y ´Sentimental Value´, con ocho cada una; o ´I Swear´ y ´Bugonia´, con cinco.

Tres nominaciones lograron ´The ballad of Wallis Island´, ´Pillion´ y ´F1´, mientras que ´Wicked: For Good´, ´Zootropolis 2´ y la brasileña ´The secret agent´ consiguieron dos, esta última, tanto en la categoría de mejor guión original como en la de mejor película de habla no inglesa.

BRASIL, ´SIRAT´ Y DEL TORO, EN LA TERNA

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El filme del cineasta brasileño Kleber Mendonça Filho también competirá por el galardón de mejor película de habla no inglesa con la española ´Sirat´, del director franco-gallego Óliver Laxe, así como con ´Sentimental Value´, de Joachim Trier; ´The voice of Hind Rajab´, de Kaouther Ben Hania, y ´It´s was just an accident´, de Jafar Panahi. La representación latinoamericana también se completó con la nominación del actor puertorriqueño Benicio del Toro como mejor actor de reparto por su interpretación en ´One battle after another´, que optará a la segunda máscara dorada de su palmarés.

Del Toro se batirá en la misma categoría con su compañero de reparto Sean Penn, además del actor australiano de raíces vascas Jacob Elordi (´Frankenstein´), Paul Mescal (´Hamnet´), Peter Mullan (´I Swear´) y Stellan Skarsgard (´Sentimental Value´).