One Battle After Another y Sinners, las favoritas en los Globos de Oro 2026

CIUDAD DE MÉXICO, enero 10 (EL UNIVERSAL).- Los Globos de Oro 2026 están a unas horas de celebrarse y dos títulos se perfilan como los grandes protagonistas de la temporada: "Sinners", protagonizada por Michael B. Jordan, y "One Battle After Another", encabezada por Leonardo DiCaprio. Ambas cintas lideran las conversaciones entre críticos, público y casas de apuestas, pero ¿cuál tiene más posibilidades de llevarse la mayor cantidad de premios?

Aunque se cruzan en varias categorías, su principal competencia ocurre en frentes distintos: "One Battle After Another" participa en Musical o Comedia, mientras que "Sinners" lo hace en Drama, una diferencia que podría ser decisiva en el reparto de premios.

A continuación, analizamos cuál de estas cintas se perfila para acumular más Globos de Oro, de acuerdo con las apuestas y las proyecciones de la Inteligencia Artificial.

Categorías en las que compiten

"One Battle After Another"

· Mejor Película – Musical o Comedia

· Mejor Director – Película

· Mejor Guion – Película

· Mejor Actor – Musical o Comedia

· Mejor Actriz – Musical o Comedia

· Mejor Actriz de Reparto – Película

· Mejor Actor de Reparto – Película

· Mejor Banda Sonora Original

"Sinners"

· Mejor Película – Drama

· Mejor Director – Película

· Mejor Guion – Película

· Mejor Banda Sonora Original

· Mejor Actor – Película Drama

· Mejor Canción Original – Película

· Cinematic and Box Office Achievement

¿Qué película ganará más Globos de Oro según las apuestas?

Las casas de apuestas colocan como amplia favorita a "One Battle After Another". En la categoría de Mejor Película – Musical o Comedia, sus momios son considerablemente bajos, lo que indica una alta probabilidad de triunfo, especialmente para Leonardo DiCaprio.

En contraste, aunque "Sinners" lidera en la categoría de Drama, su ventaja frente a otras contendientes no es tan marcada. En las categorías donde ambas películas coinciden, las apuestas apuntan a un dominio claro de la producción dirigida por Paul Thomas Anderson.

¿Qué película ganará más Globos de Oro según la IA?

El análisis realizado por Inteligencia Artificial coincide con las tendencias de las apuestas. De acuerdo con sus proyecciones, "One Battle After Another" se llevaría prácticamente todos los premios en disputa entre ambas cintas, dejando a "Sinners" únicamente con el galardón de Mejor Película – Drama.

¿Cuándo y dónde ver los Globos de Oro 2026?

La ceremonia de los Globos de Oro 2026 se celebrará este domingo 11 de enero en el Beverly Hilton Hotel, en Beverly Hills, California, a partir de las 19:00 horas (tiempo del centro de México).

Podrá verse en vivo a través de:

· TNT

· HBO Max

· Canales oficiales de los Golden Globes en YouTube y X (pre-show y entrevistas desde la alfombra roja)