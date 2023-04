"Orgullosa de ser latinoamericana", responde Shakira a Piqué

Orgullosa de ser Latinoamericana.

La novela entre la cantante colombiana Shakira y el exfutbolista español Gerard Piqué aún no termina. Entre canciones, indirectas, y mensajes ocultos en redes y publicaciones, la expareja sigue en fuego cruzado.

Después de que el presidente de la Kings League declarara que: "Mi expareja es latinoamericana... No sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan. Son gente que no tiene vida", aseguró Piqué Bernabéu.

"Shaki" no se quedó callada y salió a defender a sus fans. A través de una publicación en Twitter, junto a las banderas de todos los países de la región, hizo énfasis del orgullo que siente sobre sus orígenes.

"Orgullosa de ser latinoamericana", refutó la interprete barranquillera al exzaguero del Barcelona.

Usuarios de la red social contestaron con diversos tweets como: "Shakira con un tweet uniendo a toda Latam" o mensajes en distintos idiomas.