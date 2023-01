Origen del nombre de la nueva película de Brad Pitt y Margot Robbie

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 29 (EL UNIVERSAL).- A pocas semanas de su estreno, "Babylon" ha encontrado tanto buenas críticas como negativas de parte de los cinéfilos. La película que tiene como protagonistas, entre otros actores, a Brad Pitt y Margot Robbie, dura 189 minutos, se enmarca en una comedia dramática y en el cine histórico erótico, y fue dirigida por Damien Chazelle.

La película aborda una época de cambios: los años 20 y la industria del cine en Hollywood. La cinta trata la transición del cine mudo al cine sonoro y cómo algunos actores del momento intentan adaptarse para sumarse a la ola de progreso en esta rama del arte.

Pero lo que no muchos saben acerca del film protagonizado por Robbie, es el origen de su nombre. A lo largo de la película, no se menciona tal término. Pero "Babylon" se denomina así por la conexión con Babilonia: la capital del reino babilónico que se situaba en la zona mesopotámica.

Según relatos de la Biblia, en este sitio fue donde se construyó la majestuosa Torre de Babel. Esta construcción no se pudo llevar a cabo porque Dios confundió a los constructores con distintos idiomas para favorecer el no entendimiento y la incomunicación. Babilonia se constituyó en una ciudad hedonista con este avance, por eso comenzaron a tildarla de maldita y alejada de Dios.

El paralelismo que quiso trazar el director de la cinta estadounidense, es que tal como ocurrió con Babilonia (donde nació el arte, la cultura y las construcciones como la Torre de Babel), Hollywood comenzó a crecer y pudo llenar de satisfacciones a cualquier persona. Pero al ser una ciudad de excesos y hedonista, puede confundir, angustiar y terminar acabando con todos. A lo largo de la producción de Damien Chazelle, se ven situaciones que reflejan esta metáfora.